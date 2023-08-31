دعوة سائقي الشاحنات للتأكد من سلامة إطارات مركباتهم

المصدر: أبوظبي ـ وام

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كثف مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي جهوده لتوعية سائقي الشاحنات باتباع الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على سلامتهم والارتقاء بمستويات السلامة المرورية على الطرق. ويأتي ذلك انطلاقاً من حرصه على اتباع إرشادات الوقاية والسلامة في المركبات وإجراء الفحص الدوري لها وصيانتها بشكل مستمر بما يضمن صحة وسلامة السائقين وجميع مستخدمي الطرق.

وأكد مركز النقل المتكامل، خلال حملة توعوية ميدانية تهدف إلى تعزيز الثقافة المرورية بين السائقين، على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في تحقيق السلامة المرورية وتجنب وقوع الحوادث على الطرق، من بينها فحص إطارات المركبة والصيانة الدورية للمركبات والالتزام بمتطلبات القيادة الآمنة.

وشدد على ضرورة فحص الإطارات باستمرار، مشيراً إلى خطورة الحوادث المرورية الناتجة عن انفجار الإطارات والتي قد تؤدي إلى إصابات بليغة، موضحاً أن أسباباً عدة تؤدي إلى انفجار الإطارات، منها قلة أو زيادة ضغط الهواء داخل الإطار والحمولة الزائدة وقطع مسافات طويلة من دون التوقف للاستراحة فضلاً عن استخدام إطارات مستعملة أو غير ملائمة لنوع المركبة وحمولتها أو للرحلات الطويلة.

إجراءات

وفي هذا السياق، قام المركز بتوزيع منشورات على السائقين بلغات عدة شملت العربية والإنجليزية والأوردو، وتتضمن إجراءات السلامة الواجب اتباعها لضمان السلامة المرورية والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، والتي تضمنت إضافة إلى الفحص الدوري للشاحنات والتأكد من جودة الإطارات، الفحص الدوري لبطارية الشاحنة ومكيف الهواء وتجهيز حقيبة الإسعافات الأولية والتأكد من وجود طفاية الحريق بحالة صالحة للاستخدام، لافتاً إلى أهمية التأكد دائماً من صلاحية إضاءة المصابيح الخلفية والأمامية، والإشارات الأمامية والخلفية وضرورة وجود الملصقات الفسفورية العاكسة في حالة جيدة. كما وجه المركز نصائح للسائقين بضرورة شرب كمية وافرة من الماء بشكل دوري لتجنب حالات الجفاف المحتمل حدوثها أثناء القيادة.

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