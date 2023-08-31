تدشين أول رحلة دولية بالحافلات بين رأس الخيمة ومسندم العُمانية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات عن تدشين أول رحلة دولية للنقل الجماعي للركاب بالحافلات تربط إمارة رأس الخيمة مع محافظة مسندم في سلطنة عمان، وتم توقيع الاتفاقية في مقر محافظة مسندم، ويأتي ذلك تعزيزاً لحركة تنقل الأفراد والسياح بين البلدين.

تم توقيع الاتفاقية بحضور إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، فيما وقع عن هيئة رأس الخيمة للمواصلات المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، وعن محافظة مسندم، المهندس ناصر الحوسني مدير عام بلدية محافظة مسندم.

وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن توقيع هذه الاتفاقية يعد نقطة الانطلاقة للتعاون المستقبلي بين الطرفين وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال النقل العام والسياحي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين والسياح في الدولتين. ويأتي إطلاق الخدمة ضمن أهداف الهيئة الاستراتيجية لتشجيع النقل الجماعي وتعزيز التنقل المشترك كأحد حلول النقل البري المستدامة من خلال توفير وسائط نقل آمنة وموثوقة وذكية.

وأضاف البلوشي: إن إطلاق خدمة النقل بالحافلات بين رأس الخيمة ومسندم يأتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوفير خدمة النقل البري للركاب وتمهيداً للتوسع المستقبلي لتغطية مناطق جديدة وإطلاق مشاريع جديدة تهم الطرفين.

وبموجب الاتفاقية تقوم هيئة رأس الخيمة للمواصلات بتسيير حافلاتها انطلاقاً من محطة الحافلات الرئيسية الكائنة في منطقة الظيت الجنوبي وينتهي مسار الحافلة في ولاية خصب التابعة لمحافظة مسندم. والجدير بالذكر أن مسار الحافلة يتضمن المرور بعدد من مواقع التوقف ضمن إمارة رأس الخيمة «منطقة الرمس، ومنطقة شعم»، و«منطقة حرف، منطقة قدا، ولاية بخا، ومنطقة تيبات» ضمن محافظة مسندم.

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