مبادرة للتوعية المرورية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نفذت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة «العودة للمدارس» بمركز «بوابة الشرق مول» في بني ياس ومركز الفرسان «فرسان مول» في مدينة خليفة، وذلك ضمن إطار الحملة الاتحادية على مستوى الدولة تحت شعار «أبناؤنا أمانة».

وأكد العقيد عبدالله يوسف سعيد عبدالله السويدي مدير إدارة مرور المناطق الخارجية بالإنابة، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الوعي المروري للسائقين بتنفيذ مجموعة من الأنشطة وبرامج التوعية المرورية ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز المسؤولية للالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

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