عروض ترفيهية مميزة في «أبوظبي للصيد»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تشهد منصة مغامرات الهواء الطلق ضمن فعاليات الدورة العشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أنشـطة مع أحدث التطورات والمعلومات في مجال رياضات الهواء الطلق إضافة إلى العروض المباشرة الترفيهية المميزة ما يمثل تجربة مغامرات جديدة خلال أيام الحدث المليئة بالمرح مع العائلة والأصدقاء.

وتعتبر الأنشطة الخارجية في الهواء الطلق كالتخييم ورحلات السفاري والصيد بمختلف أنواعه ومغامرات الطرق الوعرة وسيلة مهمة لإعادة التواصل مع الطبيعة وفرصة للاستكشاف والاستمتاع وتعلم مهارات جديدة.

وبينما تعرض قطاعات معرض أبوظبي للصيد أحدث الابتكارات والمعدات لممارسة الرياضات الخارجية وكل مستلزماتها فإن زوار الحدث مدعوون للتحاور مع شخصيات فاعلة ومؤثرة في هذه الرياضات الشيقة.

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