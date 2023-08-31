شرطة دبي تمتلك كوادر متميزة وقادرة على دعم العمل الأمني والشرطي

المصدر: دبي - البيان

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تسلم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كتاب «مكافحة الجرائم المستحدثة» من مؤلفه الرائد الخبير سعيد ثاني المري، مدير مركز أمن المعلومات بشرطة دبي، عضو هيئة تدريس منتدب في أكاديمية شرطة دبي، والذي يتناول الجرائم المستحدثة التي جاءت بالتزامن مع التطورات السريعة والهائلة لتقنية المعلومات وثورة الاتصالات، وخرجت عن إطار الجرائم التقليدية المعروفة.

وأثنى معالي الفريق المري على محتوى الكتاب وأهميته في رفع المستوى المعرفي لدى الأفراد والمجتمع، والمؤسسات ذات العلاقة، والأدوار التي من شأنها أن تسهم في وضع حلول لهذه الجرائم التي أصبحت أحد التحديات الأمنية العالمية، مؤكداً أن شرطة دبي تمتلك كوادر بشرية متميزة متسلحة بالعلم والمعرفة وقادرة على دعم منظومة العمل الأمني والشرطي بمحتوى علمي متقدم.

وعن تفصيل الكتاب، قال الرائد الخبير سعيد ثاني المري، إن الكتاب يناقش أحدث وأهم الموضوعات المطروحة في هذا المجال، نظراً لتسارع أشكال جرائم الاحتيال الإلكتروني، وقرصنة البرامج الإلكترونية والعديد من الجرائم المتعلقة بالتقنيات والتطور الرقمي، كما أنه يستعرض أهم الموضوعات مثل نشأة الجرائم المستحدثة ومفهوم الجريمة المستحدثة، والمفارقات بين الجريمة التقليدية والجريمة المستحدثة، وكيفية مكافحة هذه الجرائم، والحلول التي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في التصدي لها.

وأضاف الرائد المري، إن الكتاب يناقش دور المؤسسات الأمنية في التنسيق مع باقي مؤسسات الدولة والمجتمع، بهدف مكافحة الجريمة المستحدثة، ودور المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية في مواجهة الجريمة، وتطبيقات عملية للجرائم المستحدثة.

وتقدم الرائد الخبير سعيد ثاني المري، لمعالي القائد العام لشرطة دبي بالشكر والتقدير والامتنان على الدعم والثقة اللذين كان لهما أثر كبير في تحفيز الباحثين في شرطة دبي على بذل الجهد في إثراء المعرفة الأمنية في مختلف المجالات عبر إصدارات وكتب تدعم منظومة العمل الأمني.

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