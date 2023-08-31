برنامج المرأة الإماراتية يدشن حزمة مبادرات تطوعية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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دشن برنامج المرأة الإماراتية للتطوع حزمة من المبادرات بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية تستهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني في مختلف فئات المجتمع.

وتتضمن مبادرات برنامج المرأة الإماراتية التطوعية تنظيم ملتقى المرأة الإماراتية للتطوع، وجائزة المرأة الإماراتية للتطوع وتبني حملة وطنية لصحة المرأة وتشغيل عيادات المرأة المتنقلة والحملات الصحية العلاجية والتوعوية والوقائية محلياً ودولياً في إطار خطة استراتيجية لبناء قيادات تطوعية نسائية تتولى إدارة وتشغيل المبادرات المبتكرة للارتقاء بالحركة التطوعية والاستدامة والبرامج التطوعية والمشاركة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الحكيمة بتفعيل المشاركة الفعالة للمرأة في مختلف المجالات المجتمعية والصحية والرياضية.

وأكدت العنود الشامري العجمي مديرة برنامج المرأة الإماراتية للتطوع أن المرأة الإماراتية نجحت في السنوات الماضية من تبني مبادرات تطوعية مستدامة أسهمت في الارتقاء في الحركة التطوعية وقدمت نموذجاً مميزاً يحتذى به.

وقالت الدكتورة نورة الكندي من القيادات الإماراتية الإنسانية الشابة إن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في سبيل تمكين المرأة وتهيئة البيئة الداعمة لها.

وأضافت الدكتورة نورة العجمي من القيادات الإماراتية التطوعية الشابة أن قيادتنا الحكيمة حرصت على تبني مبادرات غير مسبوقة لتمكين المرأة الإماراتية في مجالات العمل التطوعي والعطاء الإنساني.

كما أكدت الدكتورة شمسة العور استشاري النساء والولادة أن برنامج المرأة الإماراتية للتطوع نجح في ترسيخ الأهداف التي أنشئ من أجلها، حيث أطلق سلسلة من الملتقيات محلياً وعالمياً في مختلف دول العالم بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني لدى المرأة محلياً وعالمياً.

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