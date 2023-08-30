شرطة دبي تنظم مبادرة «أربعاء» العافية

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية مبادرة «أربعاء العافية» في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تهدف إلى تعزيز الجاهزية وجودة الحياة للموظفين من خلال فعالية تتضمن فحوصات طبية ومعرضاً توعوياً صحياً.

الثقافة الصحية

وحول المبادرة، قال العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: «تأتي مبادرة أربعاء العافية في إطار حرص شرطة دبي على تقديم أفضل الخدمات الطبية والإرشادية لموظفيها بهدف تعزيز الثقافة الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة، وانطلاقاً من أهمية العنصر البشري باعتباره الركن الأول في البناء المؤسسي في أي كيان».

جودة الحياة

وأكد أن المبادرة تعتبر من المبادرات الرياضية والصحية والتوعوية المهمة التي تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الجاهزية وجودة الحياة للموظفين، بما يسهم في أداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، لتحقيق الهدف الاستراتيجي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

تعزيز الجاهزية

وأكد العقيد عبدالعظيم عبدالحسين كامكار، مدير مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن المبادرة تأتي بناءً على توجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي بالعمل على تعزيز الجاهزية البدنية للموظفين عبر إجراء فحوصات القياسات الجسمانية والكفاءة البدنية المُختصة لهم في مختلف مراكز الشرطة والإدارات العامة.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار مشروع «قياس وتعزيز الجاهزية البدنية» الهادف لبناء قاعدة بيانات ذكية للجاهزية والكفاءة البدنية للموظفين استناداً إلى معايير مؤشر كتلة الجسم من الوزن، والطول، وفحص الجهاز العضلي الحركي، وتحديد نسب وتوزيع المكونات الرئيسية للجسم من الكتلة الدهنية والعضلية والماء، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة للقياس بما يسهم في تقديم الاستشارات ووضع البرامج التأهيلية.

فحوصات طبية

وقالت الدكتورة فاطمة أحمد اللنجاوي، رئيس قسم العلاج الطبيعي، والمُشرف العام على مبادرة «أربعاء العافية»، إن المبادرة تضمنت تنظيم عدد من الفعاليات الصحية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي، شملت الكشف الطبي عن فحص ضغط الدم، وفحص السكر، وفحص قياس الجاهزية البدنية للجسم، وفحص نسبة الأوكسجين في الدم، والكوليسترول، بالإضافة إلى قياس نبضات القلب، وتقديم النصائح والإرشادات من قبل مُختصين في مجال التغذية والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تقديم خصومات من قبل الشركات الطبية المشاركة في المعرض.

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