"تاكسي دبي" تطلق 4 خدمات ذكية ومبتكرة عبر تطبيقها (DTC)

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، عن إضافة 4 خدمات ذكية ومبتكرة إلى قائمة خدماتها المتوفرة على التطبيق الرقمي للمؤسسة (DTC App). ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي المعتمدة لدى "تاكسي دبي"، وفي إطار الجهود الرائدة التي تبذلها على صعيد تقديم خدمات نقل رقمية آمنة ومستدامة، وتحقيق مساهمة فاعلة في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لقطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي.

وقال عبدالله إبراهيم المير، مدير إدارة التحول الرقمي والتطوير التجاري في مؤسسة تاكسي دبي: "يأتي إطلاق هذه الخدمات تأكيداً للجهود التي تبذلها المؤسسة في تطوير خدماتها الذكية، تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتوظيفها لخدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته. المؤسسة سباقة في الاعتماد على الابتكار في خدماتها الذكية، وتبني أعلى المعايير العالمية في تقديم أفضل الخدمات الرقمية، ومواصلة الارتقاء بأدائها وصولاً إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات نقل بصورة مبتكرة ومتميزة ورقمية ومستدامة لإسعاد الناس".

وتضمنت قائمة الخدمات التي أتاحتها المؤسسة خدمة "حجز مركبات الليموزين بالساعة" وهي إحدى خدماتها الفاخرة في دبي والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات المقيمين في دبي والسياح، ورائدي الأعمال، وقطاع السياحة كالفنادق ومنظمو الرحلات السياحية أو شركات الطيران أو غيرهم من المتعاملين في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة لإجراء عدة رحلات دون الحاجة للتوقف أو لتحديد وجهة معينة حيث يمكن للمتعاملين توجيه السائق للتنقل لوجهاتهم المختلفة وفقًا لاحتياجاتهم، وتلائم هذه الخدمة رجال الأعمال، إذ يتعين عليهم فقط حجز مركبة ليموزين واحدة لحضور اجتماعاتهم المتعددة مع إمكانية التوقف لعدة مرات وذلك كجزء من رحلات عملهم، وتتوفر هذه الخدمة للمتعامل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بطريقة سهلة وسلسة تساعده على قضاء كافة رحلاته من خلال مركبة واحدة بدلاً من التنقل بين عدة مركبات، مما يوفر عليه الوقت والجهد والتكلفة.

وأطلقت المؤسسة "خدمة المفقودات" والتي تُمكن المتعامل في حال فقده لأحد ممتلكاته خلال رحلته استعادة هذه المفقودات عبر التواصل مع سائق الرحلة أو من خلال اختيار خاصية طلب إعادة المفقودات في تقرير الرحلة المتاحة عبر التطبيق الرقمي للمؤسسة (DTC App) ليتم التواصل معه وإعادتها.

كما أضافت "تاكسي دبي" إلى قائمة خدماتها المتاحة عبر تطبيقها الذكي، خدمة "قابلني هنا" والتي تتيح للمتعامل مشاركة موقعه بشكل دقيق مع أصدقائه ليتمكن من الاجتماع بهم في مكان وجهته بسهولة، بالإضافة إلى خدمة "مشاركة حالة رحلتي" والتي تُمكن المتعامل من مشاركة حالة رحلته مع عائلته أو أصدقائه واطلاعهم بشكل دقيق على تفاصيل رحلته، ومسارها، وموعد وصوله.

وأضاف المير: تحرص المؤسسة على تطوير آليات عملها بشكل مستدام وتقديم نموذج مبتكر من الخدمات الرقمية، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية وأتمتة العمليات واستثمار آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة بهدف تقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية بصورة مبتكرة ومتميزة ورقمية، ما يرسخ من مكانة المؤسسة الرائدة في صناعة النقل الذكي، ويعزز الاستدامة لإمارة دبي في قطاع النقل.

وتقدم مؤسسة تاكسي دبي مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية عبر التطبيق الذكي “DTC App” الذي يتيح للمتعاملين إمكانية حجز مركبات الليموزين بطريقة سهلة وسلسة ومبتكرة، من خلال تقنيات متقدّمة تجعل طلب خدمات التنقل المتنوعة أمراً يمتاز بالسرعة والدقة.

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