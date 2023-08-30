«كهرباء الشارقة» توصل الخدمات لأول منزل في الحراي

المصدر: الشارقة ـ البيان

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بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل الكهرباء للمنازل في منطقة الحراي 3 بمدينة خورفكان وتم توصيل خدمات الكهرباء لأول منزل واستمرت في توصيل الكهرباء للمنازل التي تم إنجازها بالمنطقة، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوصيل كافة الخدمات للسكان.

وأوضح المهندس يوسف الحمادي مساعد مدير إدارة خورفكان للشؤون الفنية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أنه تم توصيل الكهرباء لأول منزل بالمنطقة بعد أن كثفت الهيئة جهودها وتم إنجاز محطة توزيع جهد 33 كيلوفولت وتركيب عدد 12 محول 11 ك.ف وشبكة كابلات كهربائية بطول 22500 متر طولي تكفي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنطقة كما تم تنفيذ شبكة للمياه بطول 2850 متراً طولياً بتكلفة بلغت 30 مليون درهم.

وأشار إلى أن الهيئة نجحت في توفير فرق العمل والمعدات اللازمة، لإنجاز أعمال الحفر والتمديدات وتنفيذ شبكتي الكهرباء والمياه، لتوصيل الخدمات للمباني في المنطقة، في الموعد المحدد وفقاً لخطة الهيئة.

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