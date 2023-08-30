«مالية دبي» أول جهة حكومية في المنطقة تنال لقب «مؤسسة ابتكارية معتمدة»

المصدر: دبي_البيان

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نالت دائرة المالية في حكومة دبي شهادة «مؤسسة ابتكارية معتمدة»، في إنجاز يعكس التزامها الراسخ بالابتكار والنمو. ويُرسي هذا الاعتماد الرفيع معياراً جديداً للتميز في القطاع الحكومي ويعزز مكانة الدائرة بوصفها جهة رائدة في الابتكار والنمو، ويترجم التزامها الحريص بالتوجهات الحكومية الداعمة لاستدامة الأعمال وتحقيق أعلى معايير الرفاه وجودة الحياة.

وتُعتبر شهادة الاعتماد المرموقة المسمّاة «مؤسسة ابتكارية معتمدة»، التي يمنحها المعهد العالمي للابتكار (جيني) وفق اشتراطات صارمة، تقديراً رفيع المستوى مخصصاً للشركات والهيئات الحكومية التي تُظهر مستويات عالية من النضج والقدرة على مواصلة الابتكار وتحقيق النمو في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة. وأثبتت مالية دبي، خلال عملية تقييم تتمّ بمعايير مهنية رفيعة، قدرتها على خلق القيمة المنشودة والتجارب الرائدة في العمل الحكومي، ما يضعها في طليعة الابتكار في المنطقة.

وتعد دائرة المالية أول جهة حكومة مالية تحصل على هذه الشهادة المرموقة في منطقة الشرق الأوسط، ويتجلّى تركيز الدائرة على الابتكار والنمو في نهجها التقدّمي في الإدارة المالية والاستثمار في التقنيات المتطورة.

وأعرب عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، عن فخره بنيل الدائرة لقب «مؤسسة ابتكارية معتمدة» من خلال حصولها على شهادة الاعتماد المرموقة هذه، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز «دليل على العمل الجادّ والتفاني المبذول من قبل فريق عملنا الحريص على تقديم خدمات استثنائية للجهات الحكومية في دبي من خلال منظومة ابتكار مُحكَمة». وقال: «ساعدنا الاهتمام بالعمل وفق عقلية مبتكرة، والتركيز الراسخ على تحقيق النمو، على البقاء في الطليعة وتحقيق إنجازات مهمة في العمل المالي الحكومي».

وأسهم التزام دائرة المالية بالابتكار بتقديم مجموعة من الخدمات والمنصات المبتكرة. وقد أحدثت هذه الخدمات تحوّلات جذرية في سبل تفاعل الجهات الحكومية في دبي فيما بينها، ما أتاح سلاسة لا مثيل لها في إنجاز المعاملات وعاد على كل من الجهات الحكومية والمتعاملين بالنفع والتيسير.

وقالت منى عبدالقادر العلي رئيس قسم الدعم التقني، رئيس فريق الابتكار في دائرة المالية، إن فريق الابتكار تميّز بوضوح خلال عملية التقييم، وتمكن من الحصول على شهادة «البطل» في مجال الابتكار من المحاولة الأولى، في إنجاز فريد. وأضافت: «نجح فريق الابتكار في تحقيق هذه النتيجة المشرفة خلال زمن قياسي، بتفانٍ مهني وجهد متميز، بعدما انصبّ تركيزه على تمكين الدائرة من تحقيق أهدافها بأساليب ابتكارية أسهمت في إثراء ثقافة الابتكار وتحفيزها».

وتواصل دائرة المالية، بعد حصولها على شهادة الاعتماد هذه، الارتقاء بخدماتها المبتكرة إلى آفاق جديدة، فيما يشكل هذا الاعتماد إنجازاً مهماً لا لدائرة المالية وحدها، وإنما أيضاً لقطاع الابتكار الحكومي بأكمله، ما يؤكد الدور الحاسم الذي يلعبه الابتكار في دفع عجلات النمو والتنمية.

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