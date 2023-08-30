تبادل خبرات بين الأمم المتحدة و«الطوارئ والأزمات»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استقبل علي راشد النيادي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، باولا ألبيرتو مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لدى الأمم المتحدة مع الوفد المرافق لها، وذلك في مقر الهيئة بأبوظبي.

وحضر الاستقبال كل من سيف جمعة الظاهري مدير مركز العمليات الوطني ومريم ياعد القبيسي مدير إدارة الإعلام والاتصال، وفهد بطي المهيري مدير إدارة السلامة والوقاية، إلى جانب عدد من السادة ممثلي الهيئة.

جرى خلال اللقاء مناقشات لعدد من المواضيع المهمة وتبادل الخبرات والتي تصب في مصلحة حماية الأرواح والمكتسبات للحد من مختلف المخاطر والكوارث التي تؤثر على العالم اليوم، من ضمنها التأكيد على توفير تحديثات شاملة من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بشأن مشاركتها المستمرة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى جانب إبلاغ الشركاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمعلومات رفيعة المستوى حول مبادرة الإنذار المبكر للجميع والمعروفة دولياً بالمسمى (EW4All).

كما ناقش وفد مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وقيادات الهيئة أهمية توفير تحديثات عن مساهمة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المقدمة إلى العمليات الرئيسية ذات الصلة بمؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي تستضيفه الدولة في وقت لاحق من العام الجاري، وتقدم وفد مكتب الأمم المتحدة بدعوة الهيئة لحضور منتدى المرونة العالمي والمزمع عقده في الفترة من 5 ـ 6 أكتوبر بدبي.

فيما أشادت باولا ألبريتو بمنجزات الدولة في ملف إطار عام سنداي وتقرير منتصف المدة كواحدة من الدول الرائدة في ذلك، وتميز الهيئة مؤخراً في الاستجابة لمختلف الطوارئ والكوارث، بما فيها منظومة الاستجابة الإعلامية وآلية التعامل مع منظومة الإنذار المبكر، فيما أكد الطرفان على أهمية العمل سوياً للتعامل مع التحديات التي قد تطرأ عند التعامل مع التهديدات والكوارث العالمية المختلفة.

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