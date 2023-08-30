تخريج الدفعة الأولى من برنامج «مواهب المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت بلدية دبي، حفل تخريج أول دفعة من منتسبي برنامج «مواهب المستقبل» لتأهيل وإعداد الكوادر البشرية من مواطني الدولة لمواكبة المسارات والاقتصادات المستقبلية، الذي أطلقته بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة في سبتمبر 2022.

واستقطب البرنامج 41 منتسباً من موظفي البلدية؛ جرى تدريبهم وتعزيز معرفتهم النظرية وتطوير مهاراتهم العملية والميدانية ضمن 3 مسارات، أولها: المسار الهندسي في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، والثاني: الرقمي في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الرقمية، والثالث: مسار سلامة الغذاء في مجال تحليل البيانات الضخمة.

وأقيمت مراسم حفل التخرج بحضور داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، والدكتور فادي العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، ولفيف من القيادات التنفيذية والإدارية والأكاديمية رفيعة المستوى من الطرفين.

تطوير

وقال داوود الهاجري: « فخورون بتخريج أول دفعة من برنامج مواهب المستقبل الذي استهدف تطوير وإعداد الكوادر البشرية الإماراتية وتأهيلها لتكون جاهزة للمتغيرات المستقبلية في عدد من التخصصات العلمية الداعمة لمجالات عمل البلدية.

ويؤكد البرنامج مدى حرص بلدية دبي على توفير بيئة جاذبة ومستدامة واهتمامها بتطوير مهارات كوادرها البشرية، وتعزيز استدامتها وتنمية قدراتهم وتهيئتهم لمواكبة المتغيرات الحالية والمستقبلية التي تتماشى مع نمو وتطلعات وطموحات إمارة دبي العالمية.

ونستلهم هذا النهج الريادي من فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة وإعداد قادة وكوادر المستقبل.

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