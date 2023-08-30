فاطمة بنت هزاع بن زايد: الإماراتية نموذج للإرادة والعزيمة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، فخرها بإطلاق شعار «نتشارك للغد» والذي تم الإعلان عنه بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، وذلك بناءً على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. واحتفت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بيوم المرأة الإماراتية بفعاليات رياضية ضمن فعاليات صيف أبوظبي 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

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