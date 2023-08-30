«التنمية الأسرية» تضيء على الدور الرائد للمرأة الإماراتية

المصدر: (أبوظبي - وام )

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نظمت مؤسسة التنمية الأسرية فعالية بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، في مركز ربدان التابع لها، عكست مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة إيماناً بدورها الفعال والحيوي في مسيرة تقدم الوطن وازدهاره.

حضر الفعالية مريم مسلم المزروعي مدير دائرة خدمة المجتمع، والدكتورة شفيقة العامري رئيس جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، والمهندسة كوليزار جونيان رئيسة منتدى أي بي دبليو جي للأعمال، وعدد من موظفات المؤسسة ورائدات الأعمال في الدولة، حيث تم استعراض التجارب الناجحة والملهمة في ريادة الأعمال باستضافة نخبة من رائدات الأعمال، الدكتورة ماجدة العزيزي، والسيدة فاطمة الفندي المزروعي، والسيدة سلامة العلي، لتعميم التجارب الناجحة.

جاء احتفال الدولة هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، لتسليط الضوء على الإنجازات المتقدمة لتمكين المرأة وإشراكها في المجتمع.

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