الشيخة فاطمة: ثقة القيادة بالمرأة الإماراتية فائقة الحدود

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن ثقة القيادة الرشيدة فائقة الحدود في إمكانات المرأة الإماراتية المخلصة على القيادة والعطاء، مشيرة إلى حرص القيادة على أن يكون لدولتنا بُعد حضاري وإنساني مرموق، يصنع المستقبل الملائم لأجيالنا القادمة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها نيابة عن سموها.. الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المستشارة بوزارة الخارجية، في افتتاح جلسة حوارية نظمها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع لجنة مؤتمر الأطراف «كوب 28» تحت عنوان «المرأة الإماراتية والبيئة المستدامة»، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وقد أقيمت الجلسة في مقر الاتحاد النسائي العام بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في كلمتها: «يسعدني أن أحييكم جميعاً، كما يسرني بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن أهنئ بنات الإمارات وجميع النساء المقيمات على هذه الأرض المعطاءة، معربة عن خالص أمنياتي القلبية لهن بمزيد من التطور والازدهار في مسيرة حياتهن بما يواكب طموحاتهن وإمكاناتهن المبهرة، ليستكملن أدوارهن المحورية وإنجازاتهن الاستثنائية في جميع المجالات».

وأضافت سموها: «اليوم ونحن ننعم بإنجازات دولتنا الغالية في جميع القطاعات، ونفخر بما أحرزته بلادنا من تقدم ومكانة رائدة، وبشكل خاص في ملف دعم وتمكين المرأة، نستذكر بكل اعتزاز وإجلال القائد المؤسس ورمز الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان وراء كل نجاحات المرأة الإماراتية، بفضل دعمه وتشجيعه للنهوض بابنة الإمارات، ليترك إرثاً ملهماً سيظل حياً خالداً في نفوس أبناء وبنات وطننا الغالي، زارعاً روح الطموح والتفاؤل، ومحفزاً على الإنجاز، ومقوياً العزيمة في مواجهة التحديات، وممهداً لشعبه الحبيب دروب النهضة والازدهار».

ثناء

وأضافت سموها: «مع كل عام نحتفل فيه بابنة زايد الحبيبة، تغمرني مشاعر التقدير والاحترام والثناء لكل امرأة تفانت في عملها لدعم مسيرة تنمية بلادنا العامرة واجتهدت لاستشراف مستقبل أكثر إشراقاً وتطوراً وبهاءً للوطن، كما يسعدني أن أحيي كل امرأة أخلصت في واجباتها الأسرية كابنة صالحة وزوجة مشجعة وأم مربية لأجيال المستقبل، الذي أعتبره أعظم دور على وجه الأرض؛ لما له من بالغ الأثر في إعداد أبنائنا وبناتنا، ويضمن الحفاظ على ثقافتنا وجذورنا الأصيلة المتوارثة بين الأجيال، لتظل دولتنا الحبيبة رمزاً من رموز التواصل الرصين بين الماضي والحاضر والمستقبل، وواحة إبداع وابتكار وعطاء إنساني لا ينضب، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، التي تعمل وتحرص كل الحرص على أن يكون لدولتنا بُعد حضاري وإنساني مرموق، يصنع المستقبل الملائم لأجيالنا القادمة».

استضافة

وأوضحت سموها: «في عام الاستدامة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون شعار عام 2023، ومع اقتراب موعد استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، يظهر جلياً مدى إيمان القيادة الرشيدة بقدرة المرأة، ويؤكد ثقتها فائقة الحدود في إمكاناتها المخلصة على القيادة والعطاء، وذلك من خلال تعيين معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة مناخ للشباب، ورزان المبارك، رائدة المناخ للمؤتمر، وبالتوازي مع ذلك، تواصل معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، متابعة تنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في مجالات تغير المناخ والبيئة والأمن الغذائي والمائي، فضلاً عن العدد الكبير من العنصر النسائي الذي سيعمل ضمن الفريق الوطني لخروج هذا الحدث العالمي بالصورة التي تليق بالمكانة الرائدة للإمارات في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي عالمياً».

وأكدت سموها: تُعد مشكلة تغير المناخ بالغة الأثر على العالم أجمع، لا سيما بعدما ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة وتضاعفت موجات الحر والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات والفيضانات المدمرة، وأصبحت تؤثر سلباً على أمن واستقرار الدول، ويصعب الأمر بشكل أشد وطأة على الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها النساء، الأمر الذي تداركته دول العالم والمؤسسات الأممية المعنية بمكافحة الأضرار البيئية الناتجة عن التغير المناخي، ومن ثم بدأ العمل على وضع الأطر والاتفاقيات الخاصة بـ«العمل المناخي المستجيب للنوع الاجتماعي».

تمكين

وتابعت سموها: «ومن هذا المنطلق يعمل الاتحاد النسائي العام وفق توجيهات القيادة الرشيدة على إطلاق مبادرات تعزز من جهود الدولة لحماية المناخ لصالح الأجيال القادمة، وتتيح بيئة تمكينية للمرأة وزيادة الوعي العام حول المساواة بين الجنسين وتغير المناخ، وذلك نظراً لأهمية مشاركة المرأة في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي، والتي لها دور مؤثر في معالجة جذور التحديات العالمية التي تؤثر على منظومة التنمية المستدامة، ولعل التغير المناخي من أهم ركائزها، ولعل من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها مبادرة «التغير المناخي والمساواة بين الجنسين»، التي جاءت بتنظيم من وزارة الخارجية والاتحاد النسائي العام ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث عملت على إقامة برنامج شامل من الفعاليات لتفعيل دور المرأة في حوارات التغير المناخي».

وأشارت سموها: «ومن هذا المنطلق يسرنا أن نؤكد أن دولة الإمارات تتطلع دائماً للعمل مع جميع الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية لتعزيز دور المرأة في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، لما تمثله المرأة من محرك رئيس لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية على كل الأصعدة، ونحن كلنا ثقة بأن هناك توافقاً عالمياً في هذا الشأن، بما يبشر بالقدرة على إيجاد حلول أكثر إبداعاً وإمكانية أكبر للابتكارات التي تلبي احتياجات العالم فيما يعنى بالاستدامة وتغير المناخ».

خدمة

واختتمت سموها: «بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا أقول لكل النساء والفتيات المخلصات للوطن.. الملتفات حول القيادة.. المتطلعات لأن تكون بلادهن في المقدمة دائماً نقول حفظكن الله.. رعاكن الله.. ووفقكن الله لخدمة الوطن الغالي.

أمامنا أعوام مديدة تمضي فيها بلادنا نحو مستقبل أعظم وأجمل بإذن الله تعالى. بكن ومعكن يا بناتي الغاليات سنضيف إنجازات جديدة، ونسير بنموذجنا الإماراتي إلى أرحب الآفاق، ونتابع الخطى في دروب التنمية، ونواصل مسيرة التقدم، ومنافسة دول العالم على المراكز الأولى في كل مؤشرات التنمية المستدامة».

ومن ناحيتها قالت رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، في كلمة ألقتها نيابة عن فريق عمل مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «يسرني أن أتوجه بالشكر للاتحاد النسائي لإقامة هذا التجمع المبارك ولالتزامهم بجدول النهوض بالمرأة الإماراتية.

وفي هذا اليوم نحتفل جميعاً بثمرات هذه المسيرة المعطاءة، حيث يتم منح أكثر من نصف الشهادات الجامعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا إلى النساء، وفي مجال البيئة تتولى النساء جميع هيئاتنا البيئية الحكومية. كما تشكل المرأة نصف المجلس الوطني الاتحادي وثلث مجلس الوزراء».

ومن جانبها أعربت هيفاء الكيلاني، رئيسة مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة، عن سعادتها بالمشاركة في احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية، مبدية اعتزازها بالدور الريادي الذي تقدمه دولة الإمارات في دعم وتمكين المرأة وإدماجها في مجال الأعمال والتطوير المستدام في مختلف القطاعات.

وشارك في الجلسة نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة، إذ تحدثت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن أهمية الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي «كوب 28» للعالم عامة، ولدولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، كما استعرضت استراتيجية الدولة من خلال وزارة التغير المناخي والبيئة في مواجهة التحديات التي تواجه ملف التغير المناخي واستدامة البيئة لأجيال الغد.

ومن جانبها قدمت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، خلال مشاركتها في الجلسة، نبذة عن دور الوكالة الدولية للطاقة، وتحدثت عن أهم التحديات التي تواجه العالم بشكل عام، ودولة الإمارات بشكل خاص في مجال الطاقة، كما سلطت الضوء على جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة والبديلة وعلاقة ذلك بمواجهة التغير المناخي.

بينما تطرقت طيبة الهاشمي، الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية، للتحدث عن خطوات الدولة من خلال قطاع النفط والغاز في التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة، وكذلك جهود أدنوك في تحقيق هذه الرؤية.

ومن ناحيته شارك عمر اليزيدي، نائب مدير عام المركز الوطني للأرصاد، بورقة عمل خلال الجلسة، وتحدث عن مدى التغييرات والتأثيرات الخاصة بالمناخ في الدولة خلال السنوات الأخيرة، واستعرض جهود الدولة وجاهزيتها في التنبؤ بالعواصف والأمطار الغزيرة واتخاذ الإجراءات الاحترازية وتوعية المجتمع بها، وحرص خلال كلمته على تقدير دور المرأة الإماراتية ومساهماتها في المركز الوطني للأرصاد.وفي ختام الجلسة قدمت الطالبة غاية الأحبابي، سفيرة اليونيسيف لـ«كوب 28» لليافعين، كلمة أجيال المستقبل، التي قالت خلالها إن المرأة الإماراتية لطالما اهتمت بتعزيز الاستدامة من قبل أن يظهر هذا المفهوم على الساحة ويتم تداوله بشكل واسع والالتفات إلى غايته.

وضمن فعاليات الحدث أعلن الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد الجوية عن تدشين شاشة إلكترونية خاصة بالاستدامة، تخدم سكان منطقة المشرف عبر تقديم بث حي ومباشر حول الحالة الجوية ونسب التلوث والنقاء اليومية، وذلك لخدمة احتياجات سكان المنطقة الصحية والرياضية والبيئية، حيث توجد الشاشة عند التقاطع الرئيس للشارع العام المؤدي إلى مبنى الاتحاد النسائي العام.

وعلى هامش الجلسة نظم الاتحاد النسائي العام معرضاً مصاحباً ضم ملابس وأدوات تراثية مصنعة من مواد معاد تدويرها، إذ يعكس الزي التقليدي للمرأة الإماراتية جانباً من التراث الإماراتي، وتم تنفيذ المنتجات من قبل أكاديمية الحرفيات الإماراتيات التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عام 2020، بهدف تعزيز التراث الإماراتي ونقله للأجيال القادمة.

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