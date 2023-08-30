شرطة أبوظبي تحتفي بالمرأة الإماراتية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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احتفل قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس سنوياً، في متحف شرطة المربعة بمدينة العين، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة لتعزيز مسيرة المرأة الإماراتية وتمكينها في المجالات كافة.

وتضمنت الفعالية عزف الفرقة الموسيقية بشرطة أبوظبي للسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة من مقطوعاتها التراثية المميزة، ومشاركة دورية السعادة في تعزيز قيم الإيجابية والسعادة، وجولة تعريفية للزوار بأقسام المتحف للاطلاع على المقتنيات الشرطية والتعرف على تاريخ شرطة أبوظبي وموروثها ونشر الوعي الأمني والمجتمعي ودور المرأة في المجال الشرطي.

واشتمل البرنامج على إقامة معرض الأسر المنتجة، الذي يبرز دور المرأة الريادي في المجتمع، كما قدمت عدد من الجهات العروض والخدمات المتميزة.

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