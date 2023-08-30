وزارة الصحة: إعداد سياسة وطنية لتعزيز صحة المرأة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن انطلاق مرحلة الإعداد لصياغة السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة وذلك بهدف تحسين صحة ورفاه المرأة في دولة الإمارات، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لها، من خلال إطار وطني متعدد القطاعات، بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين.

وتأتي هذه التحضيرات التي تتزامن مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية، في إطار توجهات الدولة الرامية لتوفير أفضل مستويات الصحة الجسدية والنفسية للمرأة، من خلال سياسات صحية تعكس الاستجابة لاحتياجاتها الصحية في كافة مراحل حياتها، بحيث ترتكز السياسة على عدة قيم منها، دعم القيادة والحوكمة والمساواة في الصحة بين الجنسين ونهج دورة الحياة الكاملة للصحة، وجودة وشمولية الخدمات الصحية للمرأة، وصحتها في جميع السياسات والمسؤولية المشتركة.

رؤية استراتيجية

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إن تحقيق تطور مستدام في قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية يأتي في مقدمة أولويات دولة الإمارات وأهدافها ورؤيتها الاستراتيجية والتنموية، ويشكل تعزيز صحة المرأة عنصراً أساسياً في هذه الرؤية، إذ بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بالعمل على إعداد السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، حيث يجسد هذا الاهتمام الكبير بالمرأة توجيهات القيادة الرشيدة، وذلك انطلاقاً من الإيمان بدور المرأة المحوري في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التقدم والريادة والمشاركة في بناء الوطن".

إطار وطني

وبالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية، نظمت الوزارة ورشة عمل لإعداد إطار وطني متعدد القطاعات يجمع وينسق الجهود المبذولة لتعزيز صحة المرأة، بغية الاستمرار في تطوير مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية التأهيلية المقدمة لها في جميع مراحل حياتها، حيث حضر الورشة ممثلون عن الجهات الصحية في الدولة، وعدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بالصحة العامة والتثقيف الصحي والشركاء من مختلف القطاعات. وثمّن الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة في كلمته التي ألقاها خلال ورشة العمل، التعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجميع الجهات المشاركة في وضع السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة.

وأوضحت الدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية أن العمل جارٍ على وضع مسودة أولية للسياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة مع الشركاء المعنيين.

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