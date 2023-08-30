«أكاديمية أنور قرقاش» تناقش رحلة المرأة في الدبلوماسية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الرائد لبرامج التدريب الدبلوماسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة نقاشية بعنوان: «رحلة المرأة الإماراتية في الدبلوماسية، بين الماضي والحاضر والمستقبل».

واستعرضت الجلسة النقاشية التي أدارها الدكتور محمد إبراهـيم الظاهـري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، رؤى عديدة حول مشاركة المرأة في المهام الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وأهمية مساهماتهن في المراحل المختلفة من حياتهن المهنية. كما تمت مناقشة مدى قيمة وجهات النظر المتنوعة، واتخاذ القرارات بشمولية أكبر، والتطبيق الناجح للمهارات الشخصية التي تجلبها المرأة إلى عالم الدبلوماسية، وكانت بمثابة دليل على قدرتهن على إحداث تأثير عالمي مستدام. وقد لاقت الجلسة حضوراً كبيراً من القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك من الأوساط الدبلوماسية والاجتماعية.

وقالت الدكتورة حصة العتيبة، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري خلال الجلسة: لا تقتصر الدبلوماسية على التفاوض بين الشعوب، بل إنها وسيلة لتعزيز التفاهم وبناء الجسور. وكدبلوماسيات إماراتيات، فإننا نجلب منظوراً فريداً إلى طاولة الحوار، متمسكين بثقافتنا وقيمنا. واليوم، نرى كيف وصلت المرأة الإماراتية إلى مناصب دبلوماسية مرموقة في شتى أنحاء العالم، وأصبحت تمثل الإمارات على أحسن وجه وفي أهم المجالات».

نجاحات

ومن جانبها قالت الدكتورة الصغيرة الأحبابي، مديرة إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية: «تكللت رحلة المرأة الإماراتية في عالم الدبلوماسية بنجاحات ملموسة. وبفضل تمكينها من تشكيل العلاقات الدولية، تواصل المرأة الإماراتية تقديم إسهامات حيوية على الساحة العالمية. إن قدرتها على التعامل مع التحديات بقوة ومرونة وتصميم قد عززت العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ورسّخت أسس السلام والتفاهم المتبادل. ومن خلال التمسك بثقافتنا وقيمنا وتراثنا الوطني، تواصل المرأة الإماراتية مسيرة التميز والنجاح في المحافل الدولية».

فرص

ومن جانبها قالت نبيهة نهيان، خريجة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «عالم الدبلوماسية مليء بالفرص والتحديات، ومع ذلك أثبتت المرأة الإماراتية نجاحاً كبيراً على الساحة العالمية. لقد أتاحت لنا أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية كل الإمكانات والدعم لتزويدنا بالمهارات اللازمة والمعارف المتنوعة للتعامل مع تلك التحديات، وتعلمنا فيها أن الدبلوماسية هي فن للتوازن والتعاطف والمرونة. وكوني إماراتية شابة، فإنني عازمة على المضي قدماً بإرث أسلافي مع تبني الابتكار. إن قدرتنا على إنشاء الروابط وتعزيز التعاطف والتكيف مع المشهد العالمي المتغيّر هو ما يميزنا كدبلوماسيات».

تأثير

ومن جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «بينما نقدّر إنجازات المرأة الإماراتية، لا سيما في مجال الدبلوماسية، فإن تأثيرها الإيجابي يتجاوز الحدود. إنها نموذج للتعاون والمرونة والإبداع، والتغلب ببراعة على التحديات من خلال نهج شمولي يثري الحوار، ويعزز جهود بناء السلام. ومع تنامي دورها في المجال الدبلوماسي، فإنها تعمل أيضاً كحافز للأجيال القادمة، وتُلهم جميع النساء الأخريات للإقبال على العمل في مجال العلاقات الدولية، وتنويع عالم الدبلوماسية".

وبصفته مركزاً أكاديمياً ودبلوماسياً بطابع عالمي، تقوم أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بدور محوري في بناء الجيل القادم من قادة ومفكري السياسة الخارجية، وتسهم في تثقيف وإعداد وتأهيل الأجيال الحالية والقادمة من الدبلوماسيين لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية. كما ترصد الأكاديمية تطور المرأة في مجال الدبلوماسية من خلال إصدار المؤشر السنوي للمرأة في الدبلوماسية، والذي يوضح النسبة المئوية للسفيرات اللاتي يمثلن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

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