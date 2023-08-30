«تنفيذي الشارقة» يطّلع على أداء الموازنة العامة

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة المتعلقة بمتابعة الوضع الاقتصادي والمالي والاطلاع على خطط النمو المستقبلية، كما ناقش المجلس التشريعات القانونية ومقترحات تحديث عدد منها واتخذ حيالها القرارات المناسبة.

واطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول لعام 2023، والذي تضمن مختلف المؤشرات الرئيسة في قياس الأداء المالي لكل الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة.

وشمل التقرير بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للجهات الحكومية والمستقلة، بالإضافة إلى مؤشرات أداء الجهات وفقاً لقطاعات التنمية الاجتماعية، والإدارة الحكومية، والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، والتنمية الاقتصادية.

واعتمد المجلس مقترح استحداث مواد قانونية ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (44) لسنة 2016م بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف بما يدعم الأعمال التي تقوم بها الهيئة ويعزز من سهولة الإجراءات في تطوير أنظمة الأرشيف وجمع وأرشفة كل الوثائق.

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