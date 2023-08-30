ولي عهد عجمان يعتمد التقرير المالي لـ«خيرية حميد بن راشد»

المصدر: عجمان - وام

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اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، التقرير المالي لعام 2022 بعد الاطلاع على تقرير مكتب التدقيق الخارجي «كروماك»، وأهم توصيات المكتب، حيث وجه سموه بضرورة الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية لتقديم نموذج للعمل الإنساني والخيري يحقق استفادة أكبر عدد من المستحقين لمساعدات المؤسسة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المؤسسة لعام 2023، الذي عقد، أمس، في ديوان الحاكم، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس الأمناء، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، عضو مجلس الأمناء، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، عضو مجلس الأمناء، والدكتور عبدالله محمد الأنصاري، عضو مجلس الأمناء، وأحمد إبراهيم الغملاسي الشامسي، عضو مجلس الأمناء، وحمد تريم الشامسي، عضو مجلس الأمناء، وطارق عبدالله العوضي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، حيث تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. واطّلع المجلس على التقرير النصف سنوي للمؤسسة، حيث بلغ إجمالي المصروفات خلال النصف الأول من عام 2023 أكثر من 31 مليون درهم وأكثر من 47 ألف مستفيد، والتي شملت مشروع «إفطار صائم» في المناطق التي يكثر فيها العمال والمحتاجون، إضافة إلى برنامجها في المير الرمضاني للأسر ذات الدخل المحدود.

كما اطّلع سموه وأعضاء مجلس الأمناء على مقترح مشروع إحلال مساكن المواطنين وتم اعتماده، على أن يبدأ العمل في المشروع في 2024.

ووافق سمو الشيخ عمار النعيمي على إقامة عرس جماعي خلال شهر ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ52 بمشاركة 50 عريساً ودعمهم مالياً، ووجه سموه بتقديم مليون و400 ألف درهم للعرسان المشاركين دعماً للشباب المقبلين على الزواج.

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