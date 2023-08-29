شرطة دبي تكرم أرملة المرحوم عبيد الحلو

المصدر: البيان

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كرمت القيادة العامة لشرطة دبي، السيدة الفاضلة فاطمة إبراهيم أحمد بن سليمان أرملة المرحوم عبيد الحلو، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وذلك تكريماً لها وتقديراً لوفائها لرسالة زوجها، الذي اقترن اسمه وفعله بالعمل الإنساني في شتى المجالات.

ويأتي هذا التكريم تقديراً وعرفاناً لها نظير حرصها وأسرتها على مواصلة النهج الذي أرساه المرحوم عبيد الحلو، وتخليد اسم المرحوم في سجل العطاء الإنساني من خلال مشاريع ومبادرات إنسانية ومجتمعية، ما يؤكد بأن شجرة العطاء التي رواها المرحوم وسقاها طيلة حياته الغنية لا تزال تعطي ثمارها.

وتعد السيدة الفاضلة فاطمة إبراهيم أحمد بن سليمان أرملة المرحوم عبيد الحلو نموذجاً مضيئا للمرأة الإماراتية، بتكريس حياتها ليس فقط لأسرتها، وإنما للمجتمع كله، من خلال العمل الخيري المستمر والعطاء اللامحدود، ومواصلتها لإرث زوجها عبيد الحلو الإنساني بعد رحيله، ومتابعة مشاريعه ومبادراته الخيرية في شتى المجالات وتطويرها وتوسيعها، إلى جانب العديد من المشاريع الخدمية والتنموية داخل وخارج الدولة، لتظل أيادي المرحوم البيضاء ممدودة بعد وفاته، ولتعمل على استدامة العطاء كمنظومة عمل مستمرة وليست ظاهرة عابرة.

وتثمن القيادة العامة لشرطة دبي الشراكة الاستراتيجية مع أسرة المرحوم عبيد الحلو في دعم العديد من مشاريع القيادة العامة لشرطة دبي، وتشيد بإسهامات المغفور له بإذن الله عبيد الحلو الخيرية والإنسانية والتي لا تزال ممتدة بدعم أسرته من بعده.

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