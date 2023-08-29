«طرق دبي» تعيد تأهيل الإنارة بتقنية الليد الصديقة للبيئة في شارعي المطار والاتحاد

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن انتهائها من تأهيل عدد 2000 وحدة إنارة تقليدية لشارع المطار وشارع الإتحاد لتعمل بتقنية (الليد) LED، التي تعد واحدة من وسائل الإنارة الصديقة للبيئة، بإجمالي طول بلغ 19.5 كم، وتخدم 16 مساراً في الاتجاهين على شارع المطار وشارع الاتحاد. وتحرص الهيئة على استدامة أصولها بما يتناسب مع أفضل الممارسات في مجال ترشيد الطاقة ودعم الاقتصاد الأخضر، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز البيئة النظيفة في دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وقالت ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "استغرق مشروع تأهيل الانارة في شارعي المطار والاتحاد قرابة الـ 6 أشهر عملت من خلاله الهيئة على إعادة هندسة منظومة التشغيل لوحدات إنارة بمصابيح مستدامة وصديقة للبيئة وأعلى كفاءة. تؤكد الهيئة التزامها في إتباع أحدث الوسائل وأكثرها ابتكارا في صيانة أصولها من خلال الاستخدام الأمثل وإطالة العمر الافتراضي وتقنين استهلاك الطاقة لشبكة الإنارة".

وأضافت بن عدي: "تتمتع تقنية (الليد) بالعديد المقومات التي تجعلها صديقة للبيئة، ومن ضمنها: انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 55% مقارنة بوحدات الانارة التقليدية، وارتفاع العمر الافتراضي للمصابيح الجديدة بنسبة تصل إلى 173% مقارنة بمصابيح الطرق القديمة، حيث يبلغ العمر الافتراضي لإنارة الطرق الجديدة 60 ألف ساعة مقارنة بنحو 22 ألف ساعة للمصابيح التقليدية مما يسهم تقليل دورية استبدال المصابيح، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، إلى جانب انخفاض نسبة الفقد بالطاقة والانبعاث الحراري بقيمة 20% مقارنة بالمصابيح التقليدية، وهو ما يرفع كفاءة نظام تشغيل المصابيح ويحسن كفاءة شبكة تزويد الطاقة بالإنارة في شوارع دبي".

واختتمت بن عدي: "تتمتع المصابيح الحديثة بمعدل أعلى في السطوع ووضوح الألوان مقارنة بالمصابيح السابقة، مما يعزز الرؤية والسلامة المرورية لمستخدمي المركبات على شوارع دبي في الفترات الليلية، منوهة أن مصابيح الليد توفر دقة وضوح بمقدار 4000 درجة مقابل 2000 درجة للمصابيح القديمة مما يساهم في تحسين جودة الإضاءة بنسبة 100%، كما أن المصابيح الجديدة لا تحتوي مواد ضارة للبيئة، الأمر الذي يعزز رؤية الهيئة وإمارة دبي في تحقيق الاستدامة البيئية".

والجدير بالذكر أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير نظم إنارة الطرقات بإمارة دبي، من خلال الاستعانة بأحدث الحلول التقنية الذكية والمبتكرة التي توائم البيئية المناخية في دولة الامارات، وتساهم في ترك بصمة إيجابية داعمة للاستدامة.

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