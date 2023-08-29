المستشفى الميداني الإماراتي في تشاد يستقبل 6110 حالات منذ افتتاحه

المصدر: وام

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يواصل "المستشفى الميداني" الذي شيدته دولة الإمارات في مدينة أمد جراس التشادية، دعماً للأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد، تقديم خدماته العلاجية عبر استقبال مختلف الفئات من السودانيين وأبناء المجتمع المحلي. وبلغ عدد من استقبلهم المستشفى منذ افتتاحه حتى الآن 6110 حالات طبية، وأجرى الفريق الطبي 54 عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وقام الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في أمدجراس، بزيارة ميدانية للمستشفى وذلك للاطمئنان على أحوال المرضى وتقديم الدعم النفسي لهم ومتابعة أحوالهم الصحية عن قرب.

وأشاد مراجعون للمستشفى، بالخدمات الصحية المتميزة المقدمة لهم وفق أعلى المعايير، وباحترافية الطاقم الطبي الذي يقدم لهم الخدمات كافة، منذ وصولهم للمستشفى وحتى مغادرتهم.

ويتكون الفريق الإنساني من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد.

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