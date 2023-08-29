طيران الإمارات تجري مقابلة مع النيادي من المحطة الفضائية

المصدر: دبي - البيان

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الذهاب إلى أقاصي الأرض بحثاً عن أفضل وسائل الترفيه ليس بالأمر الجديد على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية. والمفاجأة هذه المرة مقابلة مباشرة مع رائد الفضاء الإماراتي الدكتور سلطان النيادي، حيث يتحدث عن "تجربته على متن المحطة الفضائية" على ارتفاع 400 كيلومتر فوق كوكبنا.

وسوف تُبثّ المقابلة مباشرة على قناة الإمارات العالمية اعتباراً من 1 سبتمبر 2023، وهو اليوم الذي سيبدأ فيه رائد الفضاء الإماراتي رحلة العودة إلى وطنه الأرض، بعد إكمال مهمة علمية استمرت ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية. ومن المتوقع أن تستغرق رحلة العودة من الفضاء نحو 16 ساعة، أي أقل بساعة واحدة فقط من أطول رحلة لطيران الإمارات، التي تستغرق 17 ساعة من أوكلاند (نيوزيلندا) إلى دبي. وأُجريت المقابلة من مركز مراقبة المهام التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، عبر وكالة ناسا في هيوستن، ومن خلال رابط اتصال بين الفضاء والأرض.

لقطات حية

وفي المقابلة التي أجراها باتريك برانيللي، نائب رئيس أول طيران الإمارات لشؤون الترفيه والاتصال، تجاوزت المناقشة التوقعات، حيث يصف الدكتور النيادي باعتزاز وجباته في الفضاء، وكيف يظل على اتصال بعائلته أثناء وجوده في المدار، ووسائل الترفيه المتوفرة على متن المركبة الفضائية، في حين يعرض باتريك تجربة طيران الإمارات. وعلى ارتفاع مذهل لمحطة الفضاء الدولية يبلغ 400 كيلومتر وبسرعة مدارية تبلغ 28000 كيلومتر في الساعة، تتخلل اللقطات الحية الدكتور النيادي وهو يستمتع بقهوته في أجواء انعدام الجاذبية تقريباً، ويجري التجارب، ويستعد لممارسة تمارينه اليومية حيث يطل على مناظر خلابة لكوكب الأرض، ويراقب الظروف الجوية في عالمنا.

اهتمام

واستقطبت رحلة الدكتور النيادي اهتمام طيران الإمارات منذ أن أصبح حديث الساعة كرائد فضاء إماراتي وأول عربي في مهمة مدتها 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة 69، بالإضافة إلى كونه أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء. وتشرفت طيران الإمارات بالتواصل مع أحد الرموز الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون في تنفيذ وعرض هذا المحتوى التاريخي على نظام الترفيه الجوي.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice في عام 2003 مع 500 قناة، وقد أحدثت ضجة كبيرة في مجال الترفيه الحائز جوائز عالمية على مدار العشرين عاماً الماضية. ويقدم النظام الآن أكثر من 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب، تعرض 80 فيلماً حائزاً جائزة الأوسكار®، وأكثر من 2000 فيلم، و650 برنامجاً تلفزيونياً، و4000 ساعة من الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية عبر 40 لغة، بالإضافة إلى محتوى لا مثيل له، مثل المقابلات الحصرية المباشرة من الفضاء. وفي هذه الحالة، فإن نظام طيران الإمارات "لا يقنع بما دون النجوم".

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