علي النيادي: مساهمة بنهضة الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أنه لطالما كان للمرأة الإماراتية دور حيوي في بناء منظومة النهضة والرفعة للدولة لبناء غدٍ مشرق وطموح يلاقي تطلعات القيادة الرشيدة في النهضة الشاملة والتنمية المستدامة، معرباً عن فخره بما وصلت إليه المرأة الإماراتية من إنجازات كبرى وصلت بصداها إلى الصعد المحلية والدولية.

وقال في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «ننعم في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ مبدأ التوازن بين الجنسين ثقافة سامية تدعم مسيرة الرفعة والبناء لترسيخ لبنات الغد الذي تتطلع الدولة إلى أن يكون مزدهراً بإسهامات أبنائها، فإننا نساء ورجالاً نعمل كالبنيان نبني معاً هذا البلد بإنجازاتنا وطموحاتنا، وما كانت رفعة الدولة وإنجازاتها الكبرى ستتحقق من دون سواعد بناتنا ونسائنا اللاتي قدمن سواعدهن خدمة للوطن وأسهمن في المحافظة على المكتسبات الوطنية وقدمن التضحيات الكبرى من أجل وطننا الغالي».

وأضاف: «إن المرأة الإماراتية قدمت إسهامات عدة في فترات الشدة والرخاء وترى الدولة جهود نسائها وبناتها الملموسة اليوم، إذ بدعم القيادة شهدت المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في مسيرة النهضة».

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