رئيس «الاتحادية العليا»: استدامة التمكين

المصدر: أبوظبي-وام

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قال المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا: إن مسيرة تمكين المرأة الإماراتية نجحت في الوصول إلى مبتغاها وتحقيق الغاية منها، بتمكينها ابنة الإمارات من تحقيق إنجازات عظيمة وبصمات واضحة في المسيرة التنموية للدولة، وإن الاحتفال بيومها في هذا العام «عام الاستدامة» تحت شعار «نتشارك للغد» عنوان لدخولها مرحلة جديدة ترمي إلى استدامة التمكين، بما يضمن مشاركة استثنائية دائمة لها في بناء جسور الاستدامة من خلال أدوارها التنموية الجليلة، وهو ما يضمن مستقبلاً مزدهراً ومبهراً بتعاون وتكاتف سواعد أبناء الدولة نساء ورجالاً في نهجٍ تشاركيٍ فريد.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة التي دعمت المرأة وشملتها برعايتها الكريمة حتى تحقق لها ما تصبو إليه، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على رعايتها ومتابعتها لكل ما من شأنه تمكين المرأة الإماراتية والإعلاء من شأنها. كما هنأ ابنة الإمارات على دعم القيادة لها وثقتها بها. وأضاف إن الموقع الريادي الذي تحتله المرأة الإماراتية اليوم ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة لرؤية سديدة وجهود مخلصة حثيثة من قادة وشيوخ الدولة .

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