وزير العدل: شريك في التنمية

المصدر: أبوظبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، تحية اعتزاز وتقدير لكل امرأة إماراتية، وهي تخوض غمار العلم والعمل وتشارك لأكثر من نصف قرن من العطاء، قدمت فيه التضحيات وأروع الأمثلة التي نفخر بها جميعاً وهي متمسكة بهويتها الإماراتية الأصيلة.

وقال معاليه، في كلمة له بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»: «هنيئاً لنا بكِ شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية والتطوير لهذا الوطن الغالي، وبدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».

وأضاف: «في هذا اليوم نحتفي بكفاءاتنا النسائية المواطنة في وزارة العدل ، كقاضية ووكيلة نيابة وكاتبة عدل ومديرة دعوى وموجهة أسرية وكل منتسبة للوزارة».

وتابع : «تحت شعار «نتشارك للغد»، ستواصل وزارة العدل تقديم كل وسائل الدعم اللازم لتعزيز دور المرأة الإماراتية، كونها شريكاً استراتيجياً في بناء جسور الاستدامة، فأنت اليوم مصدر إلهام للأجيال القادمة ، وشريكاً أساسياً في نجاح مسيرة التنمية والتطوير للمنظومة القضائية في الدولة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز