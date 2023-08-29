وكيل وزارة العدل: منارة مضيئة

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أكد عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة العدل أن الاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية» يرسخ مكانتها باعتبارها نموذجاً رائداً وشريكاً مؤثراً في عملية التنمية المستدامة، حيث كانت المرأة الإماراتية وستبقى منارة مضيئة بنشاطها وفكرها الإنساني المتحضر، ينظر إليها العالم بكل إعجاب وتقدير على ما حققته من إنجازات وبصمات إيجابية ملموسة في المجالات كافة.

وأضاف، في كلمة له بهذه المناسبة: نحن في وزارة العدل حريصون على تمكين المرأة وإشراكها في كل ما من شأنه أن يعزز مكانتها وريادتها، ونفخر بما حققته وتحققه يومياً على أرض الواقع، في أروقة المحاكم والنيابات التي تشهد بدورها الفعال والمؤثر، سواء كقاضية أو محامية أو كاتبة عدل وموظفة في مختلف القطاعات في الوزارة».

وأكد أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وكفاءتها، وبرهنت على ضرورة وجودها من خلال الجوائز والشهادات التي حصلت عليها، جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، وكانت مثالاً يحتذى بها في الالتزام والإخلاص والعزيمة وقوة الشخصية، بما تبوأته من مناصب رفيعة، وما أنجزته من مهام استثنائية، وقدمت حضوراً قوياً ونموذجاً استثنائياً في التميز والكفاءة والإبداع والعطاء.

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