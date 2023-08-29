«زايد لأصحاب الهمم» تحتفل بـ«يوم المرأة الإماراتية»

المصدر: أبوظبي ـ وام

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احتفلت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بـ«يوم المرأة الإماراتية» من خلال تنظيم فعاليات عدة في مقرها بالتعاون وبمشاركة عدد من الجهات، وذلك في إطار توسيع مشاركة أصحاب الهمم في الحياة العامة.

وتم تخصيص ركن لكل جهة لعرض وتقديم أنشطتها، بهدف تكريم المرأة الإماراتية تقديراً لجهودها وإنجازاتها في العلم والعمل والعطاء ووصولها إلى أعلى المراتب العلمية والعملية، خاصة من منتسبات المؤسسة وإبراز جهودهن وتعزيز دورهن المؤثر على مواكبة التغيرات المستجدة.

مشاركة

وشاركت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بهدف إبراز دور المرأة في المجال الإنساني، وأكاديمية الشيخة فاطمة للرياضة النسائية لإبراز دور المرأة في المجال الرياضي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ـ الشرطة النسائية لإبراز دور المرأة في مجال الخدمة المجتمعية، إضافة إلى مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لإبراز دور المرأة في مجال الصناعة والحرفيات، وتقديم الأكلات الشعبية.

توثيق

وأعدت المؤسسة فيلماً وثائقياً بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، تحت شعار «نتشارك للغد»، تزامناً مع عام الاستدامة عن قصة الإماراتيات كنموذج رائد يحتذى به في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ويبرز الفيلم دور المرأة الإماراتية في ميادين العمل، كونها تعد جزءاً مهماً في إنجازات الدولة وشريكة في مسيرة التنمية المستدامة.

شكر

ويتضمن الفيلم رسالة شكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على دعم سموها الكبير والمستمر للمرأة الإماراتية في كل المجالات، الأمر الذي أسهم في تمكين وريادة المرأة في الدولة، وفي بروز دورها على المستويات كافة.

واشتملت الفعالية أيضاً على مشاركة أصغر شيف إماراتية عائشة العبيدلي من خلال عمل ورشة طبخ بمشاركة صاحبات الهمة، إضافة إلى عدد من الموهوبات شاركن في برنامج همم موهوبة بالرسم والعزف والغناء قدمتها صاحبات الهمة، فيما تم عرض نماذج من إنتاج صاحبات الهمة منتسبات مؤسسة زايد العليا.

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