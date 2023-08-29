حمدان بن زايد: نعتز بمن أسهمت في بناء مسيرة الوطن

المصدر: (‏أبوظبي ـ البيان)

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة غالية علينا، نعبر فيها عن اعتزازنا بمن أسهمت في بناء مسيرة الوطن في حاضره ومستقبله.

حيث دون سموه في حسابه عبر منصة «إكس» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «يوم المرأة الإماراتية.. مناسبة غالية علينا، نعبر فيها عن اعتزازنا بمن أسهمت في بناء مسيرة الوطن في حاضره ومستقبله، ونفخر بدورها في المحافظة على مجتمعها وأسرتها، في هذا اليوم نثمن الجهود الكبيرة والعطاءات المتواصلة لأمنا «أم الإمارات»، كل عام وأنتِ القدوة والفخر والاعتزاز».

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