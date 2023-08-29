تنمية المجتمع بدبي تحتفي بأمهات أصحاب الهمم وكبيرات المواطنات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت هيئة تنمية المجتمع بدبي، فعالية خاصة استضافت بها أمهات الأشخاص من أصحاب الهمم وكبيرات المواطنات الأعضاء في نادي ذخر، تنويهاً بإنجازاتهن الاستثنائية وصلابتهن في مواجهة التحديات والتغلب عليها، تزامناً مع احتفاء الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «نتشارك للغد».

وأكدت الهيئة أن أمهات أصحاب الهمم يجسدن نماذج حية للمرأة الإماراتية المثابرة وما تتمتع به من قوة إرادة وعزيمة على النجاح، وذلك بالنظر إلى قصص النجاح الكثيرة التي يزخر بها المجتمع الإماراتي، كما أن كبيرات المواطنات نماذج حية على إنجازات المرأة الإماراتية وما بذلته من جهد وصبر على مدار السنوات.

وأشارت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع المنافع والتمكين في هيئة تنمية المجتمع في دبي إلى أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يعكس أهمية ودور المرأة في مسيرة التنمية والتقدم التي شهدتها الدولة على مر عقود، وبقدرتها الوازنة سواء في الابتكار والإبداع، أو في العزيمة والإصرار، أو الطموح وروح التحدي.

وقالت: «أمهات أصحاب الهمم نماذج ملهمة للمرأة الإماراتية التي تواجهها ظروفاً متنوعة تتطلب منها قدرة خاصة على التكيف والتفاني، وعلى إيجاد الحلول والتعامل مع مختلف التحديات بقوة إرادة لتغيير حياة أبنائها ومساعدتهم للوصول إلى أقصى طاقاتهم، وكتبن بإيجابيتهن قصص نجاح نفخر بها ونتعلم منها».

واستقبلت الهيئة أمهات أصحاب الهمم في (مركز البرشاء المجتمعي) بحضور كبيرات المواطنات في الأجواء الاحتفالية ليوم المرأة الإماراتية، وتحدث عدد من كبيرات المواطنات عن تجاربهن والتحديات التي مررن بها وتجاوزنها بعزيمة وإصرار مؤكدين أهمية دور المرأة في حماية أسرتها وأبنائها وتعزيز صلابة وتماسك المجتمع.

وقدم مركز دبي لتطوير نمو الطفل عرضاً مرئياً حول الخدمات التي يوفرها المركز والني تستند بشكل أساسي على دور الأسرة والأم في تحسين حياة الطفل ومساعدته لبلوغ أقصى طاقاته، كما تم استعراض عدد من قصص النجاح وكيف تحلت الأمهات بروح التحدي والإصرار والتفاؤل لتحقيق ما هو الأفضل لمن يحبون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز