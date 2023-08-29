شرطة دبي تنظم ملتقى المرأة والاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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نظم المجلس النسائي لشرطة دبي، ملتقى «المرأة الإماراتية في عام الاستدامة 2023»، تحت شعار «نتشارك في رسم خارطة الاستدامة للغد»، وذلك بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية.

وقالت الرائد عنود السعدي، رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي: «أتشرف الیوم بأن أقف أمام كوكبةٍ من المتمیزات اللواتي ترجمنَ توجُّھات القیادة الرشیدة واھتمامھا بالمرأة الإماراتیة، جنباً إلى جنب مع أخیھا الرجل، في مسیرة التطویر والازدھار، في ملتقى المرأة الإماراتیة، وسلطت الضوء على الجھود التي تبذلھا القیادة العامة لشرطة دبي في دعم المرأة وتوفیر الرعایة والبیئة المتمیزة، وتمكینھا من أداء مختلف المھام والواجبات، والإسھام في تقدیم الخدمات وتطویرِھا».

بصمات نسائية

وتوجهت الرائد السعدي بالشكر والتقدير إلى عناصر نسائية متميزة كانت لهن بصماتهن الواضحة والملموسة في شرطة دبي. فكرمت منى العامري، مدير مركز بطاقة إسعاد، والتي ساهمت في تعزيز سعادة موظفي شرطة دبي وكافة المنضمين إلى برنامج إسعاد. وانطلقت أولى فعاليات الملتقى بجلسة حملت عنوان «خارطة التنمية المستدامة لشرطة دبي 2023»، وقدمت الجلسة المهندسة مريم صلاح الدين المعني من إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية في شرطة دبي، وتطرقت إلى جهود شرطة دبي في الاستدامة، وتمكينها للعناصر النسائية في مختلف مجالات التنمية المستدامة، واستضافت فيها كوكبة متميزة من العناصر النسائية، وهن ملازم ذكرى علي الحتاوي، والمهندس مريم راشد بونفور، والمهندس حنان حمدي عبد الله، والمدني حصة الشرقي، والمهندس بثينة خالد بالحمر.

استدامة

وجاءت الجلسة الثانية لتتناول جهود شرطة دبي في تحقيق الاستدامة في المجال الرياضي، وأهمية ترسيخ مفهوم البيئة السعيدة والصحية المستدامة.

تلا الجلسة مشاركة المرشحة نور البلوشي، لتجربتها في الانضمام لشرطة دبي.

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