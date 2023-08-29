محاكم دبي تستعرض قصصاً ملهمة لنجاح المرأة

المصدر: دبي ـ البيان

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نظم مجلس الجوهرة النسائي في محاكم دبي احتفالية بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» تحت شعار «نتشارك للغد» استضاف فيها ناعمة الشرهان نائب ثاني في المجلس الوطني، بحضور القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، والقاضي عبدالله الكيتوب رئيس المحكمة المدنية، والقاضي حمدة السويدي قاض بالمحكمة التجارية، ومحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، ليكون 28 من أغسطس من كل عام يوماً وطنياً للاحتفاء بالمرأة الإماراتية وإنجازاتها منذ فجر الاتحاد لتحقيق الأفضل للوطن وبلوغ الآمال المعقودة عليها، وذلك تقديراً لدورها الفعال وتضحياتها الكبيرة في بناء الأجيال والوطن ولعطائها ولمكانتها الاستثنائية في جميع المهام التي تتولاها دون استثناء.

وأوضحت جميلة الهاملي رئيس المجلس النسائي في محاكم دبي أن الجلسة الحوارية بعنوان «دعم القيادة للمرأة الإماراتية» تضمنت مجموعة من القصص الملهمة التي تبرز نجاح المرأة الإماراتية والتي سطرها تاريخ دولة الإمارات والتي تتجسد في تحقيق ابنة الإمارات للعديد من الإنجازات ليس على الصعيد الوطني فقط بل الإقليمي والدولي وتحقيقها للنجاح تلو الآخر في جميع المجالات، وذلك بفضل الدعم قيادتنا الرشيدة، ودورها في مجال تمكين المرأة وجعلها نموذجاً يُحتذَى به لجميع نساء العالم في جميع المجالات والقطاعات وتمكينها من الاستفادة من مكتسبات التنمية وذلك انعكاساً لرؤية قيادتنا الرشيدة في تقدير مساهمات المرأة الإماراتية لما قدمته من جهود في تنمية ونهضة البلاد.

كما شاركت في الاحتفالية القاضي الدكتورة حمدة السويدي في فقرة بعنوان «إنجازات المرأة في محاكم دبي» ومنحها فرص التدريب والتطوير والتأهيل وتمكينها من تولي أهم المناصب القيادية، الأمر الذي يؤكد أن المرأة الإماراتية اليوم شريكة في ترسيخ نموذج إماراتي تنموي فريد ينظر له العالم أجمع بكل تقدير واحترام.

وشهدت الاحتفالية بتكريم مجموعة متميزة واستثنائية من موظفات وجواهر محاكم دبي لجهودهن الاستثنائية في العمل، كما تم خلال الحفل سحب جوائز قيمة للحضور تقديراً لدورهن الفاعل في بناء المجتمع وقدرتهن على تخطي الصعاب وتحقيق أعلى المكاسب لهن ولمجتمعهن.

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