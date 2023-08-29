منصور بن زايد: الإمارات رائدة في تمكين المرأة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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توجّه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة بأصدق التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وإلى جميع بنات الوطن، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

حيث دون سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «نتوجه بأصدق التهاني والتبريكات إلى الوالدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وإلى جميع بنات وطننا الغالي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.. مثمنين ريادة دولتنا في تمكين المرأة وحماية حقوقها وتعزيز حضورها على الأصعدة كافة ومختلف قطاعات العمل، ومشيدين بدور الكفاءات النسائية الإماراتية في جميع المجالات المعرفية والمهنية».

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