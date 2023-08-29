خليفة بن طحنون: شريك أساسي في التنمية

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أن المرأة الإماراتية شريك أساسي في كافة مراحل التنمية التي شهدتها دولة الإمارات منذ تأسيسها، مؤكداً أن دور المرأة في عمليات البناء والتحديث ورحلة العطاء لا يقل أهمية عن دور الرجل.

وأضاف، في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية التي تحتفل به الدولة هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، أن القيادة الرشيدة للدولة أولت المرأة عناية واهتماماً فائقين، حيث كان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤمناً بقدرات المرأة وأهمية دورها، فوجه بسن القوانين والتشريعات وتطوير منظومات العمل لتكون المرأة شريكاً حقيقياً في التنمية، الأمر الذي مكن المرأة من أن تكون إلى جانب الرجل في العديد من المجالات مثل الصحة والتعليم والإدارة وغيرها من المجالات.

وأوضح أن المرأة الإماراتية كانت مبدعة في كل ما قامت به من أدوار ومهام وطنية خلال الـ50 عاماً الماضية فسطرت الإنجازات وحققت الأمنيات، فكانت منهن الطبيبة المتميزة والمهندسة المبدعة والإدارية الناجحة والوزيرة المثابرة، والأم المربية للأجيال القادرين على الذود عن حمى الوطن ومقدراته والساهرين على أمنه واستقراره.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز