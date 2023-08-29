إبداعات ابنة الإمارات في معرض «قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي- البيان

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تحتفي دائرة القضاء في أبوظبي، بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف الثامن والعشرين من شهر أغسطس كل عام، وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة، استناداً إلى شعار «نتشارك للغد».

وتتضمن الفعاليات التي تنظمها دائرة القضاء في مقرها الرئيس لمدة يومين، تنظيم معرض المرأة الإماراتية، والذي يتيح فرصة لدعم موظفات الدائرة المبدعات في مجال الأعمال الحرفية والفنون وصناعة المنتجات الإماراتية والتصميمات بأنواعها المتعددة، وذلك بهدف إظهار مواهبهن وإبداعاتهن وتشجيعهن على مواصلة الأعمال الإبداعية.

تنوع

كما تشتمل الفعاليات، على «ركن الكتاب»، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الكتب القيمة التي تسلط الضوء على النجاحات المحققة للمرأة في دولة الإمارات، في ظل دعم القيادة الرشيدة ومساندتها وتمكينها لتصبح شريكاً حيوياً وأساسياً في التنمية، متسلحة بالعلم والمعرفة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام بشعار «نتشارك للغد»، تماشياً مع شعار الدولة للعام الجاري، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، ليكون 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بإشراك جميع فئات المجتمع في دعم جهود معالجة تحديات الاستدامة.

وأشار إلى أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات ومكتسبات في مختلف المجالات والقطاعات لدعم مسيرة النماء والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة، يبرهن على دورها الفاعل والمثمر في تحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة لقيادتنا الحكيمة، والتي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستمرارية والريادة عالمياً على الصعد كافة.

دور

وقال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: إن النجاحات المتوالية للمرأة الإماراتية جعلت منها نموذجاً يحتذى به في العمل والجهد والعطاء بمختلف الميادين، مع الدعم المستمر والمتواصل من قيادتنا الرشيدة، لتؤكد قدرتها على الاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة إليها، ولتؤدي الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار من أجل دفع مسيرة التطور والتنمية.

وأضاف المستشار علي البلوشي، أن توفير البيئة المشجعة والمحفزة للمرأة الإماراتية للانخراط في العمل والمشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات منذ تأسيس دولة الإمارات، أتى ثمارها في تعزيز مكانة المرأة في مجتمع الإمارات، تحقيقاً لرؤية حكيمة استشرفت المستقبل ومهدت السبل ووفرت جميع الإمكانيات لتحظى ابنة الإمارات بكل الرعاية والاهتمام.

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