فارس المزروعي: عطاءات بارزة في خدمة الوطن

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن الإمارات تفخر وتعتز بدور المرأة الإماراتية وريادتها وعطاءاتها البارزة في خدمة الوطن بمختلف الميادين حيث تعد شريكاً استراتيجياً في التنمية المستدامة.

وثمن رعاية القيادة الرشيدة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في المجالات كافة.

وأوضح أن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية تأتي هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد» تماشياً مع عام الاستدامة 2023 «اليوم للغد» بهدف إبراز جهود الإمارات المحلية ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها. وأضاف لقد عملت «أم الإمارات» على تمكين الكوادر النسائية ليِكن قادرات على المشاركة الإيجابية في البرامج التنموية، سواء كانت خدمية أو إنتاجية وتعزيز ما حققته المرأة من نجاح في مختلف مجالات العمل الإداري والاقتصادي والصحي والتعليمي، إضافة إلى المجالات الاجتماعية والبيئية والإعلامية، وغيرها من المجالات.

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