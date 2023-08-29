سلطان المنصوري: قصص نجاح لا مثيل لها

المصدر: (دبي - البيان)

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هنّأ معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المرأة الإماراتية في يومها الذي استحقته بجدارة.

وتقدم بأطيب التهاني بهذه المناسبة التي نحتفل بها ببنات زايد اللاتي ملأن مجالات العمل قصص نجاح لا مثيل لها، وبذلك استحققن أن يكون لهن يوم خاص يُضاف ليوم المرأة العالمي، لنقول للعالم إن المواطنات فريدات بإنجازاتهن، ولذلك كرمتهن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأضاف: كل عام والمرأة الإماراتية بألف خير، وإن شعار الاحتفال بيوم المرأة الذي نرفعه هذا العام وهو «نتشارك للغد» يجسّد واقع الحال في دولتنا اليوم، فالمرأة شريكة في كافة القطاعات وخاصة الاستراتيجية منها وبصمتها واضحة فيها، وهو ما نلمسه نحن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، حيث غالبية فريق المجلس من المواطنات المتميزات، وحتى خلال قيامنا بدورنا في توفير فرص مهنية للمواطنين في القطاع الخاص لاحظنا أن غالبية المتقدمات للفرص هُنّ من المواطنات، وذلك لا يعتبر مفاجأة، بل انعكاس للبيئة الممكنة للمرأة تشريعياً وحياتياً التي حرصت على توفيرها قيادتنا.

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