أحمد بن سعيد: ابنة الإمارات أثبتت قدرتها على التميز

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن ابنة الإمارات أثبتت قدرتها على الإبداع والتميز. ودوّن سموه عبر حسابه في منصة «x»: «نحتفي اليوم بالمرأة الإماراتية تقديراً لإسهاماتها القيّمة في تقدم الأمة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. لقد أثبتت الإماراتيات، بفضل توجيهات ودعم ورؤية قيادتنا الرشيدة، قدرتهن على الإبداع والتميز، ونحن فخورون بتفانيهن وإنجازاتهن في مختلف المجالات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز