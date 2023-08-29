«نسائية طرق دبي» تستعرض أدوار المرأة

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بيوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد» تماشياً مع اعتماد الدولة 2023 «عام الاستدامة». ونظمت اللجنة جلسة حوارية واستضافت فيها الدكتورة منى عبدالرزاق تهلك، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، بحضور موظفات الهيئة.

وسلطت الجلسة الحوارية الضوء على عدد من المحاور الرئيسة من بينها دور المرأة الإماراتية في القطاع الصحي، وخصائص المرأة القيادية، والتحديات التي واجهت المرأة الإماراتية في صناعة مستقبل الوطن، حيث استعرضت الدكتورة منى تهلك مسيرتها المهنية الرائدة وتجربتها الشخصية الحافلة بالنجاحات في المجال الصحي، وتوقفت عند أهم المحطات في مشوارها الأكاديمي والتحديات التي واجهتها في التوفيق بين حياتها الأسرية والمهنية. وتحدثت عن مسيرتها في شغف البحث واجتهادها في تقديم الدراسات والأبحاث التي نالت على أثرها الكثير من الجوائز والتكريمات، لتستحق بذلك اختيارها رئيساً للاتحاد الدولي للمستشفيات، وتكون أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.

وعبرت موزة المري، مدير إدارة تنفيذي بمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، ورئيسة اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات، عن اعتزازها بيوم المرأة الإماراتية، الذي يعد يوم فخر لكل إماراتية، يتم فيه تسليط الضوء على إنجازات المرأة. وأكدت موزه المري أن عدد الموظفات الإماراتيات في الهيئة بلغ خلال الفترة الحالية، 920 موظفة «من إجمالي 5015 موظفاً» وبزيادة عن العام الماضي، الذي سجل 758 موظفة في مختلف التخصصات، منهن 793 من المواطنات، و127 من جنسيات مختلفة، يشغلن العديد من التصنيفات الوظيفية، من بينهم 222 وظيفة هندسية وتقنية وفنية و122 وظيفة تخصصية و23 وظيفة قيادية، و25 موظفة يعملن في الميدان و52 موظفة إشرافية و42 موظفة في وظائف الدعم والمشرفين و434 موظفة في وظائف الدعم الإداري.

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