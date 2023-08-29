رياضيون: المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها بمنصات التتويج

المصدر: دبي - وام

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أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، أن جهود المرأة الإماراتية ساهمت في دفع مسيرة التنمية بالدولة، وسطرت العديد من النجاحات والإنجازات في مسيرة الازدهار والتقدم للإمارات.

وقال: أثبتت المرأة الإماراتية جدارتها، وأظهرت قدرتها الكبيرة على المساهمة في دفع مسيرة التنمية لدولة الإمارات، عبر تحقيق العديد من الإنجازات الرائدة، وذلك بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة والدعم الكبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات الحيوية، مما ساهم في استمرار مسيرة الازدهار والتقدم لدولتنا وتحقيق الريادة العالمية في شتى المجالات.

وأضاف: سطرت المرأة الإماراتية نجاحات وإنجازات كبيرة مكنتها من ترسيخ حضورها في مختلف المجالات على مر تاريخ الدولة، وذلك من خلال إظهار قدراتها الواسعة على شغل المناصب الإبداعية والإدارية الرفيعة. وأوضح أن الهيئة العامة للرياضة تعد من المؤسسات الرائدة التي حرصت على تمكين المرأة امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى الارتقاء برياضة المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق التوازن بين الجنسين، بأن تكون المرأة شريكاً فاعلاً في تطوير مجتمعنا ببناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لدولة الإمارات.

تقدير وعطاء

من جانبه، أعرب سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، عن تقديره لعطاء المرأة الإماراتية المتواصل ونجاحاتها وإنجازاتها المتفردة في شتى القطاعات الحيوية، ومن بينها الرياضة التي أثبتت فيها جدارتها وتفوقها وقدرتها على الوصول إلى منصات التتويج.

وأكد، على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تعزيز مسيرة التنمية لدولة الإمارات واستدامة نهضتها، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين المرأة في شتى القطاعات، والدعم المتواصل للمرأة الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقال: نستذكر من خلال الاحتفال بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» نجاحها في تحقيق الريادة في مختلف المجالات، حيث أصبحت بنت الإمارات حاضرة بقوة في مراكز صنع القرار والمناصب العليا في الدولة، مما يؤكد أن الحضور الريادي للمرأة أصبح سمة أساسية تميز دولة الإمارات، وأن دورها لا غنى عنه من أجل الوصول بالدولة إلى مراحل جديدة من التطوير والتنمية.

على جانب آخر، احتفى مجلس دبي الرياضي بيوم المرأة الإماراتية، حيث نظم ملتقى خاصاً بمنتسبات المجلس في مقره بحي دبي للتصميم بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجميع منتسبات المجلس، إلى جانب حضور منى الغرير، رئيس مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي في بنك المشرق، وممثلي شركة هونر للهواتف الذكية، وعدد من الشركات الوطنية في مختلف المجالات.

وهنأ سعيد حارب جميع السيدات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية وقال: «نتقدم بأسمى آيات التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وإلى أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا لمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ونقول لهن جميعاً كل عام وأنت بخير وسرور وعطاء يتواصل تحت راية الوطن وقيادته الرشيدة التي تقدم الدعم اللامحدود للمرأة وتمكنها لأداء دورها كاملًا وفي مختلف المهام والمسؤوليات لخدمة الوطن وتعزيز مكتسباته الكبيرة ومكانته الدولية المرموقة، وقد أكدت المرأة أنها بالفعل نصف المجتمع وشريكة للرجل في أداء جميع المهام».

نموذج مشرف

وأضاف: «أعياد الوطن كثيرة ولكن الأعياد والأيام المرتبطة بالمرأة تكتسب مكانة أكبر تقديراً للأم والزوجة والأخت والابنة التي أصبحت نموذجاً مشرفاً وقدوة لجميع النساء، ونحن في مجلس دبي الرياضي لا نكتفي بالاحتفاء في يوم المرأة الإماراتية باللقاءات الاجتماعية والإشادة بمنتسبات القطاع الرياضي عموماً ومجلس دبي الرياضي خصوصاً، وإنما نحرص على تنظيم فعاليات ومناسبات رياضية تجمع النساء من مختلف الفئات، وقدمنا هذه السنة بطولة بادل تنس مخصصة للسيدات الإماراتيات بالتعاون مع بنك المشرق، وقد حققت البطولة نجاحاً جيداً، وستكون نواة لأحداث رياضية مماثلة خلال الفترة المقبلة».

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