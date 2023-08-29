مكتوم بن محمد: المرأة الإماراتية روح المجتمع

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن المرأة الإماراتية مثابرة ومبدعة وهي روح المجتمع وسرّ ترابطه.

وعبر سموه من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس» عن فخره بالمرأة الإماراتية وبإنجازاتها المذهلة وعطائها في المجالات كافة.

حيث دون سموه: «نحتفي في يوم المرأة الإماراتية بالأم والأخت والزوجة والابنة والموظفة وربة المنزل وكلّ النساء اللاتي يشكّلن نواة كلّ أسرة وقوّة كلّ مجتمع، بمشاركتهنّ تكتمل الريادة ويتشكّل المستقبل، ويزدهر الوطن ونبني مجتمعاً متكاملاً يحقّق أهدافه وتطلعاته. المرأة الإماراتية مثابرة ومبدعة وهي روح المجتمع وسرّ ترابطه. نفخر بالمرأة الإماراتية ونحتفي اليوم وكلّ يوم بإنجازاتها المذهلة وعطائها في المجالات كافة».

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