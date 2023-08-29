بلقيس الهاشمي: بنت الإمارات لا تعرف المستحيل

المصدر: أبوظبي - البيان

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يمثل تاريخ 18 يوليو من سنة 2023، علامة مضيئة في مسيرة بطلة الجوجيتسو بلقيس عبدالكريم الهاشمي ذات الحزام البنفسجي، والتي نجحت في ذلك اليوم في تحقيق حلمها على البساط، والظفر بأولى ميدالياتها الذهبية في فئة الكبار وزن 45 كيلوجراماً في بطولة العالم للجوجيتسو التي استضافتها منغوليا بمشاركة 40 دولة.

ولم تكتفِ بلقيس ابنة الـ19 عاماً بهذا القدر من المجد، بل أضافت إلى خزائنها ميدالية ذهبية جديدة في مشاركتها في بطولة العالم للجوجيتسو لفئة تحت (21 عاماً) والتي اختتمت قبل أيام في العاصمة الكازاخستانية آستانا.

تحديات

وتؤكد بلقيس أنها فخورة بهذا الإنجاز الذي انتظرته أعواماً، وخصوصاً أنه تحقّق بعد فترة مملوءة بالتحديات واللحظات الصعبة، فبينما كانت تأمل تحقيق لقب بطولة العالم العام الماضي في أبوظبي تعرضت لخسارة مفاجئة ولإصابة قوية تطلبت راحة أشهراً، ولقد أثّر ذلك في مسيرتها بشكل كبير، ولأنها من معدن البطلات الكبار اللاتي لا يعرفن المستحيل، وانطلاقاً من إيمانها بأن الإصرار والمثابرة يمثلان جزءاً أساسياً من ركيزة النجاح والاستمرار وتحقيق الأهداف، نجحت بلقيس في تخطّي تلك اللحظات الصعبة والتغلب على التحديات، والمضي بكل ثبات نحو تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي.

نزال

وتحدثت بلقيس عن نزالها النهائي في بطولة العالم في منغوليا، والذي واجهت فيه بطلة الفلبين التي تكبرها بعشرة أعوام، ولم تخفِ الهاشمي مشاعر القلق التي ساورتها قبل بدء النزال ولا سيما في ظل الخبرة العريضة التي تتمتع بها المنافسة في الجهة المقابلة، إلا أنها تفوقت بسبب تطبيق تعليمات المدربة، والتمسك بالتركيز حتى الثواني الأخيرة من النزال.

وتضيف بلقيس: الفوز في بطولة العالم ليس بالأمر السهل، فنحن بحاجة إلى التمتع بشخصية وروح الأبطال الذين يظهرون تفانياً كبيراً في تحقيق أهدافهم، ويلتزمون التدريب والتطوير الشخصي ويجدون دائماً من يحفزهم على تحقيق الأفضل.

طموح

وأوضحت بلقيس: لا أزال في بداية الطريق نحو المجد، ولا سقف لطموحي في هذه الرياضة، وأكثر ما يشعرني بالفخر تمثيل المنتخب الوطني وحمل رايته إلى منصات التتويج. وأعمل بجد كبير للوصول إلى هدفي التالي وهو الحزام التالي البني/ الأسود والفوز بميدالية جديدة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أبوظبي.

واختتمت بلقيس: هذه الإنجازات تمثل لي خطوة مهمة على الطريق، وسوف تكون حافزاً كبيراً من أجل مواصلة الإنجازات.. كل الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، على دعمها الكبير لأبنائها وبناتها، وتمكينهم بكل الوسائل للتميز والإبداع في المجالات كافة. أعمل مع زملائي في المنتخب على الاستعداد للمرحلة المقبلة التي تتضمن مجموعة من الاستحقاقات الكبرى وهدفنا دائماً التحضير بشكل لائق لترسيخ مسيرة الإنجازات.

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