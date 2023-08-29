الإماراتيات في قلب صناعة الطيران والسفر المزدهرة بالدولة

المصدر: دبي- البيان

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احتفلت مجموعة الإمارات أمس بمساهمات المرأة الإماراتية في مجال الطيران والسفر، ودورها الحيوي في دعم تطلعات دولة الإمارات وطموحاتها. ونظّمت المجموعة حفلاً خاصاً في مقرها الرئيس، جمع بين الفن والموسيقى وجلسة تواصل، بالإضافة إلى لجنة ملهمة من النساء من خلفيات ومهن متنوعة.

وتواصل الموظفون وشاركوا في مناقشات ثرّة مع ضيوف وزملاء آخرين من مختلف الأعمال والأدوار والخلفيات.

واستهِّل الاحتفال بجلسة نقاشية بمشاركة نساء ملهمات شاركن قصصهن وتحدثن عن التحديات التي واجهنها ونجاحاتهن، وهنّ: نايلة الخاجة، أول كاتبة ومخرجة ومنتجة سينمائية في الإمارات العربية المتحدة، وديانا وايلد، المؤسس المشارك لشركة Aurora50، وهند الرميثي، مدير أول التدقيق الداخلي للمجموعة ورئيس قسم الأخلاقيات والامتثال في اينوك.

كما قدمت شمسة الجسمي، أول عازفة عود إماراتية في الدولة، أداءً أمام الجمهور بأسلوبها الفريد وتفاعلت مع الموظفين خلال جلسة التواصل.

تشكل النساء نحو من 40% من القوى العاملة الإماراتية في مجموعة الإمارات. ومع وجود أكثر من 180 امرأة في أدوار قيادية، فإنهن يتمتعن أيضاً بسلطة اتخاذ القرار عبر سلسلة من الأعمال والوظائف.

وتوفر مجموعة الإمارات برامج الإرشاد والتدريب العملي للإماراتيات، بالإضافة إلى مجموعة من برامج التطوير والقيادة، بما في ذلك برنامج رولز رويس للقيادة، وبرنامج جنرال إلكتريك للطيران، وغيرهما.

كما تتاح للإماراتيات اللاتي يشغلن مناصب عليا في مجموعة الإمارات فرصة التسجيل في برنامج القيادات النسائية في إنسياد INSEAD، الذي يمكّنهن من بناء شبكات قوية مع القيادات النسائية من جميع أنحاء العالم.

وفي سياق مسار التقدم الذي تشهده الإمارات وطموحاتها المستقبلية للقيادة عبر عدد من المعايير العالمية، تواصل المرأة الإماراتية لعب دور مهم في تعزيز رؤية الدولة. والتحق بمجموعة الإمارات مؤخراً أول صيدلانية إماراتية وأول ممرضة إماراتية، للعمل بتفانٍ وشغفٍ إلى جانب أقرانهما في دوائر وأقسام المجموعة الأخرى مثل الابتكار والتكنولوجيا وإدارة الأسطول وغيرها.

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