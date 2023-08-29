إنجازات في عالم المال والأعمال

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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حققت المرأة الإماراتية العديد من النجاحات والإنجازات في عالم الأعمال والاستثمار، كما نجحت في تبوؤ مناصب قيادية في عدد من الشركات الاقتصادية الكبيرة العاملة في مختلف القطاعات بالدولة، وأثبتت المرأة الإماراتية قدراتها في إدارة العديد من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دعم

وأكد عدد من سيدات الأعمال لـ«البيان» أن القيادة الرشيدة تقدم الدعم والتوجيه للمرأة لدخول عالم الأعمال والتميز فيه لإطلاق المشروعات والشركات الناشئة، كما حصلت المرأة على الرعاية والتشجيع، لإشراكها في مسيرة التنمية المستدامة، والإسهام في دفع عجلة النمو والتطور.

توجيه

وترى أسماء الفهيم رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن دولة الإمارات وفرت بتوجيهات القيادة الرشيدة المقومات والدعم والتوجيه والموارد الضرورية للمرأة الإماراتية لدخول عالم الأعمال والتميز فيه لإطلاق المشروعات والشركات الناشئة ودعمها في مسيرة التطور والازدهار.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي سيدة أعمال، أن الإمارات تفخر وتفاخر بما حققته المرأة الإماراتية من مكاسب وإنجازات نوعية متميزة سبقت بها العديد من النساء في العالم.

وأضافت إن المرأة في الإمارات أصبحت شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة وتتبوأ أرفع المناصب، إضافة إلى حضورها القوي في ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي وتصدرها بمنجزاتها تقارير المنظمات. وقالت: إن سيدات الأعمال يشكلن رقماً مهماً في القطاع الخاص الإماراتي، وإسهامهن في الاقتصاد كبير وجهودهن لافتة وخصوصاً في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت منى الراشدي الخبيرة المصرفية ورائدة أعمال أن سيدات الأعمال الإماراتيات يتصدرن مواقع متميزة، ضمن أقوى 100 امرأة عربية في المجال الاقتصادي، حسب التقارير الدولية، مؤكدة أن العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية أظهرت المكانة الرائدة التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات. وأشارت إلى أن القيادة الرشيدة آمنت بقدرات المرأة وتمكينها من القيام بدور فعال على صعيد مجالات العمل كافة.

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