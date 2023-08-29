«إكسبو دبي» يحتفي بإبداعات المرأة الإماراتية

المصدر: دبي – فادية هاني

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احتفى جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي، بيوم المرأة الإماراتية أمس بحضور لفيف من الفنانات والمبدعات الإماراتيات، وعدد من المهتمين ووسائل الإعلام.

وتضمن الاحتفال برنامجاً إبداعياً متكاملاً شمل افتتاح معرض رقمي يسلط الضوء على إبداع المرأة الإماراتية في الفنون بالتعاون مع متحف الفن الخليجي.

وقدمت المغنية والعازفة الإماراتية سارة الهاشمي مقطوعات متنوعة، فيما قدمت الشاعرة الدكتورة عفراء عتيق عدة قصائد، تلا ذلك جولة في متحف الفن الخليجي الذي يسلط الضوء على إنجازات الدولة في مجال تمكين المرأة. وأوضحت أنوشة المرزوقي، مدير إدارة الثقافة والتعليم في مدينة إكسبو دبي، أن الفعالية تحتفل بالمرأة الإمارتية في يومها من خلال جناح المرأة الذي يؤمن أن الطريق للازدهار في المجتمع هو بالمشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع، مشيرة إلى أنه تم اختيار الفن لهذه الفعالية إيماناً بأنه طريقة جميلة لتسليط الضوء على إنجازات المرأة، بالإضافة إلى أنه وسيلة لتقريب المسافات بين كافة أفراد المجتمع.

وأكدت المغنية والعازفة سارة الهاشمي أنها بدأت العزف في سن صغيرة جداً، وعلى الرغم من معاناتها من مرض التوحد وعدم القدرة على التواصل مع الناس والحديث معهم إلا أنها تغلبت على ذلك كله بمساعدة الموسيقى، إذ مكنتها من تقوية شخصيتها وتعزيز الثقة في نفسها أمام الآخرين.

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