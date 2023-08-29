وزارة الثقافة: أنشطة نوعية احتفاء بالإماراتية

المصدر: (دبي - البيان)

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نظّمت وزارة الثقافة والشباب، متمثلة في المراكز الإبداعية، والمجالس الشبابية، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، مؤخراً، احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، حيث سلّطت الضوء على إسهامات الدولة وجهودها الكبيرة في مجال تمكين المرأة بمختلف الميادين والقطاعات وتنمية مهاراتها وتعزيز قدراتها المعرفية والعملية، تأكيداً لدورها الفاعل في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وعكست الفعاليات التزام الوزارة بتعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في جميع جوانب الحياة بما يترجم استراتيجية التنمية الوطنية للدولة والهادفة إلى بناء مستقبل مشرق، يعتمد على مشاركة كافة أفراد المجتمع، حيث نظّمت المراكز الإبداعية، والمجالس الشبابية مجموعة من الأنشطة والورش التفاعلية والجلسات الحوارية، والمحاضرات التي أبرزت من خلالها التنوع الثقافي والاجتماعي الذي تحظى به المرأة الإماراتية، كما قدّمت نماذج مضيئة من قصص النجاح لنساء ملهمات ومبدعات حققن إنجازات مرموقة في مختلف المجالات.

وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: «منذ قيام الاتحاد، وضعت قيادة الدولة وفي صدارة اهتمامها تمكين وإشراك المرأة في مختلف القطاعات، وهيأت لها سبل النهوض والارتقاء عبر بيئة مدعّمة بمقدرات التعليم والتأهيل العملي، ما أتاح أمامها فرصة كبيرة للمساهمة في عملية التنمية، كما قطعت الدولة شوطاً كبيراً بما يتعلّق بملف التوازن بين الجنسين، وبلا شك فإن دمجها في عملية التنمية من أسس نجاح وتقدم الأمم والشعوب.

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