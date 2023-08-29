الطيار مريم المنصوري في ضيافة «إقامة دبي»

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت العقيد الركن الطيار مريم حسن المنصوري، أول إماراتية تقود طائرة حربية مقاتلة، تجربتها في مجال الطيران والمشاركة في القوات الجوية، لتتحول إلى أيقونة ملهمة للفتيات في الدولة، مؤكدة أن أولى خطواتها في عالم الطيران، انطلقت من حلم وشغف مدفوعيْن بإرادة وتصميم لخدمة الوطن والقيادة الرشيدة، ومشيرة إلى أن جهودها تكللت بالنجاح حين انضمت إلى كلية خليفة الجوية المرموقة.

جاء ذلك في فعالية احتفالية نظمتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به الدولة سنوياً في الـ28 من أغسطس، ويأتي هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، بهدف تعزيز جودة حياة الموظفين وإبراز دور المرأة في المجتمع والعمل. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود دبي المستمرة لتعزيز التوازن بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في جميع جوانب الحياة.

حضر الاحتفال معالي عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل والفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والكوادر البشرية في الإدارة العامة.

وأكد الفريق محمد أحمد المري أهمية تكريم النساء وتقدير إسهاماتهن في جميع المجالات، لافتاً إلى أن الفعالية تأتي ضمن مساعي الإدارة العامة لتعزيز الروح الاجتماعية بين الموظفين وتعزيز العلاقات الإيجابية في بيئة العمل.

وأشار إلى أن الفعالية تسهم في تعزيز روح الانتماء والتواصل بين الموظفين، وتقدير الدور الكبير الذي تؤديه المرأة في تحقيق النجاحات والإسهام في التطوير.

وأضاف إن الفعالية تؤكد التزام إقامة دبي دورها الريادي في تعزيز بيئة العمل المثلى وتعزيز التواصل والتفاعل بين موظفيها، ما يسهم في تعزيز روح الفريق والإبداع، فضلاً عن تعزيز الروح المجتمعية وتكريس أهمية التواصل بين موظفي الجنسين، كما تأتي جزءاً من جهودها المستمرة والهادفة إلى ترسيخ قيم المساواة والاحترام المتبادل بين الجنسين وتعزيز دور المرأة الإماراتية في بناء مستقبل أكثر تطوراً لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

وشاركت العقيد الركن الطيار مريم حسن المنصوري، في جلسة حوارية شددت فيها أن تحقيق النجاح لا يأتي إلا بالجهد والعمل والإرادة الصلبة التي تتحلى بها جميع نساء الإمارات، مشيرة إلى أن دعم القيادة الرشيدة مفتاح نجاح المرأة الإماراتية، وموضحة مشاركتها في العديد من الاستعراضات الجوية، فضلاً عن خوضها تجربة صعود طائرة إيلوشين 76 المخصصة لتدريب رواد الفضاء على الطيران وتمرينهم على ظروف انعدام الجاذبية.

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