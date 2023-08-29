«أبوظبي للتقاعد» يُطلق منصة محادثة فورية

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد منصة محادثة فورية لجهات العمل على موقعه الإلكتروني، وذلك في إطار خطته لتوسيع نطاق قنوات دعم جهات العمل وتعزيز التواصل الفعّال معها، وتَمكين ممثليها من الحصول على الدعم الفوري لإنجاز المعاملات والإجراءات الخاصة بالمؤمّن عليهم والإجابة عن جميع استفساراتهم بما يضمن سرعة ودقة إنجاز المعاملات.

ويأتي إطلاق المنصة الجديدة استمراراً لجهود الصندوق الرامية لتحسين خدماته الرقمية لجهات العمل وتسهيل الإجراءات عليهم.وأوضح الصندوق أن منصة المحادثة الفورية الجديدة هي خدمة مخصصة لجهات العمل فقط وتتوافر ضمن الخدمات الرقمية على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، إذ يمكن لممثلي جهات العمل استخدامها بمجرد تسجيل دخولهم على حساب الجهة، ومن ثم اختيار خدمة المحادثة الفورية واختيار موضوع الخدمة المطلوبة، على أن يتم تحويلهم إلى موظف خدمة دعم جهات العمل فوراً.

وتوفر الخدمة الجديدة لجهات العمل إمكانية الوصول الفوري إلى أهم المعلومات التي يحتاجونها حول إجراءات الخدمات المختلفة وتقديم المساعدة المباشرة لهم حال طلبها، وستكون منصة المحادثة الفورية متاحة لممثلي جهات العمل خلال أوقات العمل الرسمية من الاثنين إلى الخميس من السابعة ونصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً، فيما تكون متاحة أيام الجمعة من السابعة ونصف صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

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