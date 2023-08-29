نهيان بن مبارك: أبناء الإمارات قادرون على استيعاب أحدث التكنولوجيا

المصدر: أبوظبي- وام

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كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أمس خريجي برنامج جسور الدولي في نسخته الثانية وذلك عقب إتمام 13 من المتميزين من أبناء وبنات الإمارات البرنامج التدريبي الذي استمر 12 أسبوعاً وتضمن تدريباً نظرياً في فروع كبريات الشركات الألمانية بالإمارات، قبل أن يتوجهوا إلى المرحلة الثانية لتلقي التدريب العملي والمعايشة داخل مصانع هذه الشركات العالمية بألمانيا، والتي أكملوها مؤخراً وسط إشادة من مديري وخبراء هذه الشركات بإمكانات أبناء الإمارات وقدرتهم على التعايش واستيعاب أحدث الطرق التكنولوجية في المجالات الهندسية والتقنية.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه للخريجين والمدربين والقائمين على برنامج جسور الدولي الذي ينظمه صندوق الوطن، وذلك بمجلس معاليه بأبوظبي.

وقال معاليه إن برنامج جسور الدولي مثال على ما يقوم به صندوق الوطن من جهود ومبادرات لتمكين أبناء وبنات الوطن وتطوير إمكاناتهم في مختلف المجالات ليكونوا جاهزين للانطلاق في سوق العمل المحلي والعالمي على السواء، مؤكداً أن مبادرات الصندوق تعتمد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، والذي يضع أبناء وبنات الإمارات على رأس أولوياته باعتبارهم بنات الوطن وصناع مستقبله وأشاد بتميز الخريجين وقدرتهم على استيعاب أحدث تكنولوجيا العصر.

وعبر خريجو برنامج جسور الدولي من أبناء وبنات الإمارات عن فخرهم واعتزازهم بلقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مؤكدين أن لقاءه بهم وتشجيعه لهم حافز مهم لبذل أقصى الجهود لكي يكونوا مؤهلين للانطلاق للمستقبل.

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